Guarani x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de perder para o Criciúma, o Vitória deixou a liderança da Série B. O Leão não tem mais chances de voltar ao topo da tabela na rodada, mas quer se manter entre os primeiros colocados. Para isso, enfrentará o Guarani neste domingo (25), no estádio Brindo de Ouro, pela 13ª rodada. Para o jogo, o rubro-negro não terá Camutanga, suspenso. Léo Gamalho, que passou recentemente por cirurgia após diagnóstico de câncer de pele, também segue fora. Confira informações sobre a partida:

Guarani x Vitória terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay per view. A partida começa às 18h.