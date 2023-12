Guardiola descarta crise no City após três empates no Inglês: "Querem que façamos 120 pontos?'

Pep Guardiola não gostou muito das cobranças em cima do Manchester City após a equipe empatar com Chelsea, Liverpool e Tottenham em sequência no Campeonato Inglês, jogos nos quais saiu vencendo ou tinha o placar favorável no final e revela que "está satisfeito" com sua equipe.



O treinador espanhol não vê motivos para desconfiança em sua equipe, atual tricampeão inglesa e que ergueu cinco dos últimos seis títulos - o Liverpool ganhou a edição 2019/20.