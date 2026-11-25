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Carol Neves
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11:09
Pep Guardiola surpreendeu os torcedores do Bahia ao revelar que aceitaria comandar o clube em uma eventual experiência no futebol brasileiro. Em entrevista ao ex-jogador Romário, para a Romário TV, o treinador espanhol afirmou que o Tricolor é seu time do coração no Brasil e brincou sobre as condições financeiras para contratá-lo.
Questionado sobre a possibilidade de trabalhar no Brasil, Guardiola foi direto ao mencionar o Esquadrão de Aço. “Treinaria o Bahia. Não sei se tem muito dinheiro para me pagar, mas o Bahia eu treinaria”, declarou.
O técnico também explicou que acompanha pouco o futebol brasileiro. Segundo ele, a falta de tempo durante os anos em que trabalhou na Europa e a dificuldade de assistir às partidas do Brasileirão contribuíram para esse distanciamento.
Guardiola conhece projeto do CT do Bahia; veja imagens
“Não muito, não tinha tempo. Agora, um pouco mais porque tenho tempo. Mas nos últimos anos vi muito pouco. Primeiro porque não passa na Europa”, afirmou.
Apesar disso, o espanhol, que é embaixador do Grupo City, não escondeu sua identificação com o clube baiano. “Bahia. É o clube do meu coração”, completou.
Visita a Salvador
A declaração foi feita durante a primeira passagem de Guardiola pelo Brasil. O espanhol desembarcou em Salvador na sexta-feira (20) para compromissos ligados ao Grupo City, conglomerado que controla a SAF do Bahia.
Durante a estadia, o treinador conheceu o CT Evaristo de Macedo, acompanhou o andamento das obras do novo centro de treinamento e conversou com o técnico Rogério Ceni. Também esteve na Arena Fonte Nova para assistir à partida entre Bahia e Coritiba, no sábado (21), vencida pela equipe paranaense por 1 a 0.
A relação de Guardiola com o Bahia, porém, vem de antes da visita. Em 2022, quando ainda comandava o Manchester City, ele gravou um vídeo de incentivo aos jogadores tricolores antes da partida que confirmou o acesso à Série A. No ano seguinte, recebeu a delegação baiana durante a pré-temporada em Manchester.
Além dos compromissos com o clube, o espanhol participou de uma roda de samba no Pelourinho e encontrou o cantor Gilberto Gil, torcedor declarado do Bahia.