Guardiola pede City atento contra o Leipzig: 'Vencer ou empatar'

Guardiola pregou respeito ao Leipzig na Liga dos Campeões. Crédito: Manchester City/Divulgação

Prestes a disputar o Mundial de Clubes, com o elenco desgastado pela maratona de jogos e com desfalques por lesão, Pep Guardiola tinha tudo para disputar um "amistoso" com o RB Leipzig nesta terça-feira (28) pela Liga dos Campeões. Ambos estão garantidos nas oitavas, mas o treinador espanhol prega respeito do Manchester City ao rival e ao jogo na busca pela primeira colocação do Grupo G que garantirá o mando de volta nos mata-matas.



"Temos que vencer ou empatar. O primeiro passo está dado para ambos os lados, e damos parabéns ao Leipzig. Mas é importante terminar em primeiro, para garantir o prestígio de fazer o segundo jogo das oitavas de final em casa. Não é nada decisivo, mas uma pequena vantagem", afirmou o treinador.

O City está com 12 pontos, enquanto os alemães aparecem em segundo com 9. Como fez 3x1 na casa dos oponentes, um empate no Etihad Stadium, em Manchester, significa a liderança por causa do confronto direto na chave.

Ciente que necessita pontuar, Guardiola revelou que deve utilizar a mesma escalação do empate com o Liverpool, por 1x1, pelo Campeonato Inglês, no sábado. "Não estou otimista pelo retorno de alguns jogadores, veremos. Acho que serão os mesmos que jogaram contra o Liverpool. John Stones está melhorando e deve jogar por alguns minutos", frisou, revelando que pode contar com outros retornos.

Stones não atua desde o começo de novembro, enquanto outros jogadores estão quase plenamente recuperados, como Grealish, Kovacic, Gomez e Matheus Nunes, todos listados como dúvidas para a partida - podem pintar no banco. Já Kevin De Bruyne só retornará em 2024.