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Guardiola quebra silêncio após Manchester City ser considerado culpado de violar regras financeiras

Ex-técnico reafirmou apoio ao clube, considerado culpado por violações financeiras entre 2009 e 2018

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:03

Guardiola
Guardiola Crédito: Shutterstock

Pep Guardiola declarou apoio ao Manchester City após a decisão de uma comissão independente que considerou o clube culpado por graves violações das regras financeiras da Premier League. Fora do comando da equipe desde o fim da última temporada, o treinador publicou uma mensagem aos torcedores e à direção nas redes sociais.

“Quero que cada torcedor do Man City saiba que estou aqui; mais do que nunca", afirmou o treinador, que deixou o comando do time em maio desse ano. 

Na publicação, Guardiola citou dirigentes, jogadores e integrantes da comissão e afirmou que continuará ao lado do clube, onde trabalhou por dez anos.

Manchester City foi considerado culpado em esquema para violar regras financeiras

O Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de violação das regras financeiras da Premier League por Divulgação/Puma/Manchester City
Segundo a comissão independente, o clube inflou receitas e reduziu despesas artificialmente em mais de £ 900 milhões, cerca de R$ 6,2 bilhões por Reprodução
As irregularidades identificadas pela comissão abrangem nove temporadas, entre 2009/10 e 2017/18 por Tiago Caldas /EC Bahia
Parte dos valores registrados como patrocínio era financiada pelo grupo proprietário do City, segundo a decisão por Divulgação I
O Manchester City nega irregularidades e anunciou que recorrerá. O prazo para apresentar o recurso termina em 2 de outubro por Divulgação/Manchester City
A punição ainda será definida. As possibilidades incluem multa, perda de pontos e expulsão da Premier League por Manchester City/Divulgação
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O Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de violação das regras financeiras da Premier League por Divulgação/Puma/Manchester City

“Eu estou, sempre estive e sempre estarei ao lado do meu clube, do meu dono, do meu presidente, Ferran, dos jogadores, da comissão, Enzo e de vocês, nossos torcedores únicos. Quero deixar claro: vamos superar isso juntos. Amo todos vocês.”

Infrações financeiras

A decisão foi anunciada pela Premier League na terça-feira (29). Segundo a liga, a comissão reconheceu todas as acusações referentes às violações financeiras nas nove temporadas entre 2009/10 e 2017/18, além da maioria das acusações de falta de cooperação com a investigação.

Entre as conclusões está o uso de contratos que deturpavam os acordos com parceiros comerciais. Conforme a comissão, esses mecanismos inflaram artificialmente receitas e reduziram custos em mais de 900 milhões de libras no período analisado.

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O Manchester City mantém a negativa de qualquer irregularidade, afirma que o processo ainda está em andamento e deve recorrer. As acusações foram formalizadas em fevereiro de 2023, depois de quatro anos de investigação, e também envolviam informações financeiras imprecisas e pagamentos a jogadores e treinadores declarados incorretamente.

Guardiola comandou a equipe nas duas últimas temporadas abrangidas pelas acusações financeiras. Não há indicação de que ele tivesse conhecimento de qualquer irregularidade. Antes de deixar o cargo, em maio, o treinador já havia reafirmado a confiança na diretoria e dito acreditar que os dirigentes agiram corretamente.

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pep Guardiola Manchester City

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