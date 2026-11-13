CONVIDADO DE LUXO

Guardiola vai visitar Salvador e assistir a jogo do Bahia na Fonte Nova

Ex-técnico do Manchester City estará acompanhado de Ferran Soriano, CEO do Grupo City

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:30

Guardiola Crédito: Shutterstock

A torcida do Bahia terá uma presença de peso nas arquibancadas da Arena Fonte Nova. O técnico espanhol Pep Guardiola, multicampeão à frente do Manchester City, estará em Salvador para acompanhar o confronto entre o Tricolor e o Coritiba, marcado para as 17h30 do dia 21 de novembro, sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador não virá sozinho. Ele estará acompanhado de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, conglomerado que adquiriu 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia. Os dois estarão no Brasil para participar de um evento em São Paulo, na próxima quarta-feira, e depois seguirão para a capital baiana.

Veja momentos de Guardiola 1 de 12

A visita atende a um desejo manifestado pelo próprio Guardiola em 2023. Na ocasião, após uma partida do Manchester City, o espanhol comentou a chegada do grupo ao futebol baiano e pediu publicamente uma oportunidade para conhecer o clube de perto.

"Encantado de saber que estamos com eles, foi uma votação popular democrática e mais de 90% queriam. E agora me convidem para que um dia eu vá ao Brasil, à Bahia para vê-los", afirmou o treinador.

A relação de Guardiola com o Bahia, no entanto, começou antes de sua manifestação pública. Em 2022, quando o Tricolor disputava o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o espanhol gravou um vídeo para desejar boa sorte à equipe. Dois anos depois, em 2024, também recebeu a delegação baiana em Manchester, durante a pré-temporada realizada na Inglaterra.