Guilherme Arana é cortado e Dorival Júnior convoca Alex Telles na Seleção Brasileira

Jogador do Atlético-MG se machucou e está fora das partidas contra Chile e Peru

Estadão

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 18:24

Alex Telles voltou a ser chamado para a Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Guilherme Arana adotou um discurso positivo após a vitória do Atlético-MG, na quarta-feira, garantindo que as dores musculares que o tiraram no decorrer do jogo "não eram nada." Exames nesta sexta-feira confirmaram lesão muscular na coxa esquerda e ele acabou cortado da seleção brasileira, dando lugar ao botafoguense Alex Telles.

"O lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, foi convocado nesta sexta-feira (4) para a seleção brasileira, que enfrenta o Chile, na próxima quinta-feira (10), em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026", informou a CBF, que explicou a troca.

"Ele foi chamado para o lugar de Guilherme Arana, do Atlético-MG O clube informou que o jogador realizou exames de imagem nesta sexta que confirmaram lesão muscular na coxa esquerda."

É a segunda troca de Dorival Júnior na convocação após o corte do zagueiro Bremer. Alex Telles justificou sua decisão de reforçar o Botafogo como chance de voltar à seleção brasileira após ir à Copa do Mundo do Catar - se machucou na competição.

"Recebemos o comunicado da lesão do atleta Guilherme Arana, do Clube Atlético Mineiro. Sendo assim, nós convocamos o atleta Alex Telles, do Botafogo de Futebol e Regatas", disse o técnico Dorival Jr, que trabalhará com o jogador na esquadra nacional pela primeira vez.

Alex Telles já defendeu o Brasil em 12 oportunidades e jamais escondeu que sua missão seria voltar a vestir a camisa amarela. Ele é o terceiro jogador do Botafogo, líder do Brasileirão, a ser chamado. Ele se une a Igor Jesus e Luiz Henrique.

RODRYGO E MILITÃO

O técnico Dorival Júnior recebeu uma grande notícia nesta sexta-feira e poderá contar com os titulares Eder Militão e Rodrygo na rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Ao menos é o que indica o Real Madrid ao relacionar a dupla para o duelo com o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol. Ambos estão recuperados das dores musculares e nas costas, respectivamente.

Rodrygo já havia sido poupado do embate da segunda rodada da Liga dos Campeões, na quarta-feira, em visita ao Lille. Mesmo com o time saindo derrotado, o atacante ficou o tempo todo na reserva. Já Militão acabou substituído ao longo da partida na França por sentir leves dores musculares.

Ambos estão recuperados e entre os 22 jogadores listados pelo técnico Carlo Ancelotti para o confronto com o Villarreal, neste sábado, no Santiago Bernabéu. Devem começar o jogo, inclusive, assim como Mbappé, que ficou na reserva diante do Lille por dores musculares.

"Diante do Villarreal teremos a oportunidade de oferecer uma melhor versão", garantiu Ancelotti, garantindo um Real Madrid como que tem de melhor, depois de dar oportunidade para Endrick iniciar sua primeira partida. O jovem volta para a reserva com o retorno de Mbappé. "Ele treinou normalmente", anunciou o técnico

Dorival Júnior ficou preocupado ao ver Rodrygo fora da escalação e Eder Militão saindo machucado no real Madrid. O treinador da seleção brasileira já teve de cortar Bremer, com grave lesão no joelho, e ainda aguarda por um posicionamento do Atlético-MG sobre o problema no adutor da coxa de Guilherme Arana.