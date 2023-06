Gustavinho divulga pré-lista para a Copa do Mundo de Basquete

Seleção brasileira disputará Copa do Mundo de basquete em agosto. Crédito: CBB/Divulgação

A bola sobe na Copa do Mundo de Basquete do Japão, Filipinas e Indonésia somente no dia 25 de agosto. Mas começou para valer nesta quarta-feira para a seleção brasileira com a divulgação da pré-lista de 25 nomes para a disputa. Nove serão cortados antes da apresentação oficial para treinos, dia 27 de julho, em São Paulo.



"É uma lista com diferentes gerações de atletas do basquete do Brasil, alguns mais experientes, outros que estão chegando e alguns que farão parte do futuro da seleção", explicou Gustavo de Conti, o Gustavinho, técnico da equipe nacional. "São 25 nomes que têm total condição de representar o Brasil e ser competitivo em uma Copa do Mundo. Faremos a melhor preparação possível, para chegarmos nas nossas melhores condições."

O Brasil treinará por alguns dias em solo verde amarelo antes de embarcar para a Austrália, onde vai enfrentar a seleção local, o Sudão do Sul e a Venezuela na Boomers x World, entre 14 e 17 de agosto. Por fim, a equipe ainda vai ter pela frente a Sérvia e a Itália pela Solidarity Cup, em Shenzhen, na China, dia 20 e 21.

Após a série de torneios amistosos, o Brasil desembarca em Jacarta no dia 23 de agosto, onde fará sua estreia no Mundial três dias depois, diante do Irã. A equipe de Gustavinho está no Grupo G, ao lado de Espanha e Costa do Marfim. Duas equipes avançam à segunda fase.

"Procuramos proporcionar à nossa aeleção a melhor preparação possível, com sempre fizemos. Teremos amistosos fortes no exterior e uma preparação de qualidade no Brasil também. Estamos confiantes em fazer uma boa presença na Copa do Mundo com uma direção muito ajustada com o Diego Jeleilate, e a confiança em toda a nossa comissão técnica", enfatizou Guy Peixoto Jr, presidente da CBB.

Confira os 25 convocados: