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Há 41 anos fora da Série A, time tradicional garante vaga nos playoffs e fica perto de voltar à elite do Brasileirão

Vila Nova assegurou presença nos playoffs e ainda disputa uma das duas vagas de acesso direto à primeira divisão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15:01

Guto Ferreira comanda o Vila Nova
Guto Ferreira comanda o Vila Nova Crédito: Roberto Corrêa/Vila Nova F.C.

Uma espera que começou em 1985 pode estar perto do fim para a torcida do Vila Nova. Sem disputar a elite do Campeonato Brasileiro há 41 anos, o clube de Goiânia garantiu presença nos playoffs de acesso à Série A de 2027 e segue na briga para subir diretamente, sem precisar passar pelo mata-mata.

A classificação foi confirmada após o empate por 2 a 2 com o Juventude, no sábado (31), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O resultado levou o time comandado por Guto Ferreira aos 63 pontos e assegurou sua permanência entre os seis primeiros colocados da Série B, independentemente dos resultados das duas rodadas finais. 

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

O caminho para a primeira divisão mudou nesta temporada. Apenas o campeão e o vice da Série B conquistam o acesso direto. As outras duas vagas serão decididas em confrontos de ida e volta entre terceiro e sexto colocados e entre quarto e quinto. As equipes de melhor campanha decidem em casa e têm a vantagem do empate no placar agregado. 

Contra o Juventude, o Vila Nova chegou a ficar duas vezes à frente no placar. Janderson abriu o marcador, e Lucas Alves empatou para os visitantes. Depois, Dudu recolocou os goianos em vantagem, mas Alisson Safira deixou tudo igual novamente. A partida também teve as expulsões de João Vieira, do Vila, e Messias, do Juventude. 

Para tentar resolver o acesso ainda na fase de pontos corridos, o clube terá dois confrontos diretos: recebe o Criciúma e depois visita o Fortaleza. Ambos também disputam posições na parte de cima da tabela. 

Embora busque seu primeiro acesso à Série A no formato atual, o Vila Nova já participou da primeira divisão em outros períodos do futebol brasileiro. A última presença ocorreu em 1985, muito antes da adoção dos pontos corridos na elite, em 2003. Uma classificação, portanto, representaria o retorno do clube à principal competição nacional após mais de quatro décadas. 

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