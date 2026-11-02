FUTEBOL

Há 41 anos fora da Série A, time tradicional garante vaga nos playoffs e fica perto de voltar à elite do Brasileirão

Vila Nova assegurou presença nos playoffs e ainda disputa uma das duas vagas de acesso direto à primeira divisão

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15:01

Guto Ferreira comanda o Vila Nova Crédito: Roberto Corrêa/Vila Nova F.C.

Uma espera que começou em 1985 pode estar perto do fim para a torcida do Vila Nova. Sem disputar a elite do Campeonato Brasileiro há 41 anos, o clube de Goiânia garantiu presença nos playoffs de acesso à Série A de 2027 e segue na briga para subir diretamente, sem precisar passar pelo mata-mata.

A classificação foi confirmada após o empate por 2 a 2 com o Juventude, no sábado (31), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O resultado levou o time comandado por Guto Ferreira aos 63 pontos e assegurou sua permanência entre os seis primeiros colocados da Série B, independentemente dos resultados das duas rodadas finais.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge 1 de 9

O caminho para a primeira divisão mudou nesta temporada. Apenas o campeão e o vice da Série B conquistam o acesso direto. As outras duas vagas serão decididas em confrontos de ida e volta entre terceiro e sexto colocados e entre quarto e quinto. As equipes de melhor campanha decidem em casa e têm a vantagem do empate no placar agregado.

Contra o Juventude, o Vila Nova chegou a ficar duas vezes à frente no placar. Janderson abriu o marcador, e Lucas Alves empatou para os visitantes. Depois, Dudu recolocou os goianos em vantagem, mas Alisson Safira deixou tudo igual novamente. A partida também teve as expulsões de João Vieira, do Vila, e Messias, do Juventude.

Para tentar resolver o acesso ainda na fase de pontos corridos, o clube terá dois confrontos diretos: recebe o Criciúma e depois visita o Fortaleza. Ambos também disputam posições na parte de cima da tabela.