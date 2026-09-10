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Haaland explica confusão com jogador do Porto após toque íntimo durante jogo: ‘Estava apertando’

Atacante do Manchester City marcou os dois gols da vitória por 2x0 e revelou em entrevista o que aconteceu após Pablo Rosario tocar em sua bunda

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:58

Haaland
Haaland Crédito: Divulgação/Manchester City

O Manchester City venceu o Porto por 2x0 nesta quarta-feira (9), no Estádio do Dragão, pela primeira rodada da Champions League 2026/2027, com dois gols de Erling Haaland. O resultado, porém, não foi o único momento que chamou a atenção na partida. Depois de balançar as redes pela segunda vez, o atacante norueguês se envolveu em uma discussão com Pablo Rosario após o jogador do Porto tocar em sua bunda.

Haaland não gostou da atitude e reagiu imediatamente, iniciando uma confusão generalizada. O episódio aconteceu já nos acréscimos da partida e terminou com cartão amarelo para os dois jogadores, aplicado pelo árbitro polonês Szymon Marciniak.

Conheça Haaland, artilheiro da Noruega

Erling Haaland nasceu em Leeds, na Inglaterra, mas construiu sua identidade e carreira representando a Noruega por Reprodução
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Criado na pequena cidade de Bryne, no sudoeste da Noruega, Haaland cresceu longe dos grandes centros do futebol por Reprodução
Haaland no Molde FK por Reprodução
Antes de conquistar a Europa, o atacante passou por Bryne, Molde e Red Bull Salzburg, onde explodiu em número de gols por Reprodução
No Borussia Dortmund, Haaland se consolidou como uma das maiores promessas do futebol mundial por Reprodução
A transferência para o Manchester City transformou o norueguês em protagonista de uma das equipes mais vitoriosas da atualidade por Reprodução
Com força física, velocidade e faro de gol, o atacante já é apontado como um dos grandes nomes de sua geração por Manchester City/Divulgação
Haaland superou a marca de Jørgen Juve e se tornou o maior goleador que a seleção norueguesa já teve por Reprodução
Haaland foi eleito o melhor do mundo em 2023 pela IFFHS por Manchester City/Divulgação
Erling Haaland por Reprodução
Conhecido pela disciplina fora de campo, Haaland costuma dar tanta importância ao sono e à alimentação quanto aos treinamentos por Reprodução
Erling Haaland por Reprodução
Erling Haaland por Reprodução
Erling Haaland por Fifa
Erling Haaland por Divulgação/Manchester City
Erling Haaland por Manchester City/Divulgação
Erling Haaland por Manchester City/Divulgação
Erling Haaland por Manchester City/Divulgação
Erling Haaland por Manchester City/Divulgação
Erling Haaland por Manchester City/Divulgação
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Erling Haaland nasceu em Leeds, na Inglaterra, mas construiu sua identidade e carreira representando a Noruega por Reprodução

Após o jogo, o atacante do City comentou o episódio em entrevista à TV2, da Noruega, e tratou o lance com ironia. Haaland revelou que estava em busca do terceiro gol na partida e brincou com a tentativa de Rosario de evitar o hat-trick.

“Eu estava realmente determinado a marcar um hat-trick, e parecia que ele estava muito empenhado em impedir que eu conseguisse. Foi um pouco curioso isso. Vocês vão ver uma foto em que ele está apertando minha bunda. Vai ser interessante ver essa foto”, afirmou o norueguês.

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