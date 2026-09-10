Haaland explica confusão com jogador do Porto após toque íntimo durante jogo: ‘Estava apertando’

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Pedro Carreiro
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:58
O Manchester City venceu o Porto por 2x0 nesta quarta-feira (9), no Estádio do Dragão, pela primeira rodada da Champions League 2026/2027, com dois gols de Erling Haaland. O resultado, porém, não foi o único momento que chamou a atenção na partida. Depois de balançar as redes pela segunda vez, o atacante norueguês se envolveu em uma discussão com Pablo Rosario após o jogador do Porto tocar em sua bunda.
Haaland não gostou da atitude e reagiu imediatamente, iniciando uma confusão generalizada. O episódio aconteceu já nos acréscimos da partida e terminou com cartão amarelo para os dois jogadores, aplicado pelo árbitro polonês Szymon Marciniak.
Conheça Haaland, artilheiro da Noruega
Após o jogo, o atacante do City comentou o episódio em entrevista à TV2, da Noruega, e tratou o lance com ironia. Haaland revelou que estava em busca do terceiro gol na partida e brincou com a tentativa de Rosario de evitar o hat-trick.
“Eu estava realmente determinado a marcar um hat-trick, e parecia que ele estava muito empenhado em impedir que eu conseguisse. Foi um pouco curioso isso. Vocês vão ver uma foto em que ele está apertando minha bunda. Vai ser interessante ver essa foto”, afirmou o norueguês.