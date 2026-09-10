MOMENTO INUSITADO

Haaland explica confusão com jogador do Porto após toque íntimo durante jogo: ‘Estava apertando’

Atacante do Manchester City marcou os dois gols da vitória por 2x0 e revelou em entrevista o que aconteceu após Pablo Rosario tocar em sua bunda

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:58

Haaland Crédito: Divulgação/Manchester City

O Manchester City venceu o Porto por 2x0 nesta quarta-feira (9), no Estádio do Dragão, pela primeira rodada da Champions League 2026/2027, com dois gols de Erling Haaland. O resultado, porém, não foi o único momento que chamou a atenção na partida. Depois de balançar as redes pela segunda vez, o atacante norueguês se envolveu em uma discussão com Pablo Rosario após o jogador do Porto tocar em sua bunda.

Haaland não gostou da atitude e reagiu imediatamente, iniciando uma confusão generalizada. O episódio aconteceu já nos acréscimos da partida e terminou com cartão amarelo para os dois jogadores, aplicado pelo árbitro polonês Szymon Marciniak.

Absolutely disgusting from the Porto player. Why wouldn't Haaland react that way? C'mon. His left arm wrapped around Haaland's leg and he shouldn't react?

Anyways this is why the Champions League is the biggest club competition in the World. Everyone fighting Hard to win.… — Eddy Footy FC (@chibuzored) September 9, 2026

Conheça Haaland, artilheiro da Noruega 1 de 22

Após o jogo, o atacante do City comentou o episódio em entrevista à TV2, da Noruega, e tratou o lance com ironia. Haaland revelou que estava em busca do terceiro gol na partida e brincou com a tentativa de Rosario de evitar o hat-trick.