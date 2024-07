FÓRMULA 1

Haas anuncia piloto Oliver Bearman, de 19 anos, para a temporada 2025

A contratação de Bearman como titular da equipe volta a fechar uma porta na Haas para o brasileiro Pietro Fittipaldi, que vem sendo reserva do time americano desde 2019. O neto de Emerson Fittipaldi vem perdendo espaço no time a cada temporada.

Considerado grande promessa do automobilismo mundial, Bearman mostrou seu talento ao ser chamado de última hora para disputar o GP da Arábia Saudita no início deste ano, em substituição ao espanhol Carlos Sainz Jr., na Ferrari. O britânico impressionou ao terminar a prova no sétimo lugar, dentro da zona de pontuação

Dono da Haas e lenda do automobilismo americano, Gene Haas projetou elevadas expectativas sobre o jovem britânico. "Ele é, sem dúvida, um estreante que empolga, não apenas pelo que mostrou na Arábia Saudita, mas também pelo tempo que passou desenvolvendo seu relacionamento com nossa equipe. Pessoalmente, estou entusiasmado em ver como ele cresce como piloto e estamos ansiosos para vê-lo atuar na Haas na próxima temporada e além."

A contratação de Bearman é mais um movimento "dança das cadeiras" da F-1, antecipada pelo anúncio no início deste ano de que Lewis Hamilton deixará a Mercedes e rumará para a Ferrari em 2025. No momento, há seis vagas disponíveis no grid do próximo ano nas equipes Haas, Mercedes, RB, Alpine, Williams e Kick Sauber.