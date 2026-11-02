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Hamilton detona 'mentalidade' de Leclerc após manobra no GP do México: 'Ou eu ganho ou ninguém ganha'

Chefe da equipe cobra respeito ao trabalho de 2.000 pessoas e promete conversa antes do GP de São Paulo

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 11:44

Leclerc e Hamilton Crédito: Mark Sutton - Formula 1

A disputa entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc nas primeiras curvas do GP da Cidade do México terminou com Max Verstappen no topo do pódio e uma cobrança pública do britânico ao companheiro de Ferrari. Segundo o heptacampeão, a equipe tinha condições de conquistar uma dobradinha, mas desperdiçou a oportunidade pela maneira como os dois se enfrentaram na abertura da prova.

“O cara tem 28 anos, então não acho que seja uma questão de idade. Acho que é uma questão de mentalidade. É como se fosse 'tudo ou nada. Ou eu ganho ou ninguém ganha', e não deveria ser assim. Deveríamos ter conseguido a dobradinha", avaliou.

Hamilton saiu da pole position, enquanto Leclerc partiu do terceiro lugar. Com o auxílio do vácuo, o monegasco avançou e colocou o carro ao lado do companheiro. Na curva 4, os dois retardaram a freada e acabaram fora da pista.

Lewis Hamilton 1 de 14

A manobra permitiu que Verstappen ultrapassasse Hamilton. Leclerc passou reto e assumiu a liderança, mas sabia que seria punido. Sem conseguir construir a vantagem necessária para compensar a penalidade, perdeu a ponta para o holandês. Ao fim da corrida, Hamilton ficou em segundo e Leclerc, em quarto.

A crítica do britânico foi além do episódio no México. Ele lembrou que, quando ainda defendia a Mercedes, observava disputas entre Leclerc e Carlos Sainz que, em sua avaliação, prejudicavam as chances da Ferrari.

“Antes de entrar para esta equipe, quando eu estava na Mercedes, vi e testemunhei as disputas acirradas entre Charles e Carlos em várias corridas, onde eles batalhavam tanto que o piloto da frente simplesmente abria vantagem, e eles tinham ritmo para vencer. Mas uma coisa é quando isso acontece em quarto e quinto lugares, em vez de primeiro e segundo, e você perde a vitória. Isso é significativo.”

Hamilton também citou Silverstone como exemplo de uma corrida em que preservar o resultado da equipe orientou sua postura diante do companheiro.

“Em Silverstone, eu poderia ter me arriscado e o tirado da pista, o que nos faria perder a vitória, mas em vez disso, conseguimos a dobradinha. Tenho esperança de que, no futuro, possamos trabalhar para um ambiente melhor, um ambiente de trabalho melhor.”

Bronca na Ferrari

A insatisfação chegou também ao comando da Ferrari. Para Fred Vasseur, o avanço no ritmo do carro, demonstrado pela pole de Hamilton no México, precisa aparecer nos resultados. Em declarações à imprensa após a corrida, reproduzidas pelo site oficial da Fórmula 1, Vasseur cobrou dos pilotos respeito ao esforço coletivo da Ferrari.

“Isto é tipicamente o que respeito significa - que eles não estão trabalhando para si mesmos, estão trabalhando para um grupo, estão trabalhando para muitos patrocinadores, estão trabalhando para as 2.000 pessoas da empresa; os caras, quando tivemos que pressionar pelas atualizações, eles trabalharam noite e dia, e temos que ter isso em mente.”

Vasseur ressaltou que a posição dos carros na primeira volta tornava ainda mais difícil aceitar a vitória perdida.

“Quando você está em 1º e 2º na curva 4, você não imagina que não vai ganhar a corrida. É muita frustração para mim, mas eu não sou o mais importante - é muita frustração para as 2.000 pessoas que trabalham no projeto. E eu preciso de tempo para digerir isso.”