Hamilton diz que Mercedes ainda poderá vencer corridas em 2023

Lewis Hamilton está confiante em melhora da Mercedes. Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Fórmula 1 está de férias até o fim de agosto. E, enquanto os pilotos aproveitam o recesso de verão na Europa, a Mercedes trabalha em sua fábrica para tentar sonhar com vitórias na segunda metade do campeonato. Para Lewis Hamilton, é possível acreditar que a equipe vencerá corridas neste ano.



"No momento, não tenho muita certeza se poderemos competir com a Red Bull em termos de ritmo de corrida. Acho que houve momentos no GP da Hungria em que Max (Verstappen) estava oito décimos à frente de todo mundo em cada volta. Mas nunca podemos dizer 'nunca'", avisou o heptacampeão mundial.

Consciente das limitações da Mercedes em comparação a Red Bull, o piloto inglês admite que o objetivo para o restante do ano é garantir o time na segunda colocação do Mundial de Construtores. No momento, o time austríaco lidera a tabela com incríveis 503 pontos, enquanto a Mercedes vem em segundo lugar, com 247.

"Meu foco total está em tentar assegurar o segundo lugar para a nossa equipe. Acho que significará muito para todo o nosso time na fábrica. E, enquanto não conseguimos alcançar os carros da Red Bull, vamos nos colocar numa posição favorável para o próximo ano", comentou.