Hamilton ignora polêmica pelo título de 2008 da F1: 'Memória ruim'

O britânico Lewis Hamilton se esquivou de comentários sobre o pleito do brasileiro Felipe Massa para ser reconhecido como campeão mundial de Fórmula 1 de 2008. Em Zandvoort para a disputa do Grande Prêmio da Holanda, o piloto da Mercedes disse que não se lembra do que ocorreu naquela temporada, marcada pelo escândalo em que Nelsinho Piquet bateu sua Renault a mando da equipe durante o GP de Cingapura para favorecer o companheiro Fernando Alonso.