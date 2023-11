Handebol: Brasil bate Ucrânia com folga na estreia do Mundial Feminino

Recém-heptacampeã no Pan-Americano de Santiago (Chile), a seleção brasileira sobrou contra a Ucrânia nesta quarta-feira (29), na estreia do Mundial de Handebol Feminino, que vai até 17 de dezembro na Escandinávia (Dinamarca, Noruega e Suécia).



As Leoas – apelido da equipe feminina brasileira - bateram as ucranianas por 35 a 20, em Frederikshavn (Dinamarca), no primeiro embate do Grupo G. Os próximos duelos serão na sexta (1º de dezembro) contra o Cazaquistão, e no domingo (3) contra a Espanha, ambos às 14h (horário de Brasília).