O FURACÃO INGLÊS

Harry Kane vence a Bola de Ouro 2026 e encerra jejum inglês de 25 anos

Artilheiro do Bayern supera Mbappé e Yamal, recebe o troféu das mãos de Ronaldo Fenômeno

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:11

Harry Kane foi eleito melh Crédito: Reprodução/redes sociais

O inglês Harry Kane é o melhor jogador do mundo. Na cerimônia desta segunda-feira (26), no London Palladium Theatre, o centroavante do Bayern de Munique e capitão da seleção inglesa foi eleito o vencedor da Bola de Ouro de 2026. O francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, terminou em segundo lugar, e o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, ficou em terceiro.

O troféu foi entregue pelo brasileiro Ronaldo Fenômeno, bicampeão do prêmio, e Kane o recebeu acompanhado da família e de uma delegação do Bayern. Aos 33 anos, ele conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez na carreira e acabou com um jejum de 25 anos da Inglaterra: o último inglês premiado havia sido Michael Owen, em 2001. Kane é o quinto jogador do país a vencer, depois de Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan e Owen.

Indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2026 1 de 6

Temporada histórica

O prêmio coroa a melhor temporada da carreira do atacante. Em 2025/26, Kane marcou 73 gols e deu oito assistências em 65 partidas por clube e seleção, a maior marca do mundo no período. Pelo Bayern, dominou o futebol alemão. Na Copa do Mundo de 2026, foi o artilheiro da Inglaterra, que terminou em terceiro lugar.

Os números já tinham rendido a Kane outro troféu na mesma noite. Mais cedo, ele recebeu o Troféu Gerd Müller como maior goleador da temporada. “Foi um ano incrível para mim”, afirmou no palco, ao dizer que se orgulhava da quantidade de gols marcados.

Na ocasião, ele agradeceu aos companheiros e técnicos de Bayern e Inglaterra, destacando que os gols foram fruto de um trabalho coletivo, e mandou uma mensagem especial à família.

Noite de nervosismo

A conquista teve sabor especial por acontecer em Londres, cidade onde Kane nasceu e onde construiu boa parte da carreira, pelo Tottenham. Ao chegar ao teatro, o inglês admitiu a ansiedade com a espera pelo resultado. “Estou um pouco nervoso, não posso mentir”, disse à DAZN. Segundo ele, a sensação era diferente de uma partida, porque o desfecho não dependia dele.

Da 13ª posição ao topo

A vitória marca uma virada rápida na relação de Kane com o prêmio. Na edição passada, ele terminou apenas em 13º lugar, e sua melhor colocação até então era o décimo lugar, nos tempos de Tottenham. Desta vez, o centroavante chegou a Londres como um dos favoritos e confirmou o posto diante de concorrentes de peso.