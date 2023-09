Hebert Conceição vence polonês por nocaute no segundo round

A carreira de Hebert Conceição no boxe profissional segue mágica. O baiano não deu qualquer chance para o polonês Robert Talarek e precisou de apenas dois rounds para nocautear o adversário nesta sexta-feira (1º), em Holstebro, na Dinamarca. De quebra, o brasileiro se manteve invicto, com cinco vitórias em cinco lutas. O duelo foi válido pelo peso-super-médio (até 76,2kg). O confronto marcou a volta aos ringues de Hebert, após nove meses. Mas, mesmo com o longo período sem lutar, o campeão olímpico foi amplamente superior. Após um primeiro round de domínio, aplicou o segundo knockdown no segundo. Assim, a luta foi encerrada por nocaute técnico a 1min35s da parcial.

O lutador, aliás, chegou para a luta vestido com a camisa do Bahia, seu time do coração. Também entrou no ringue ao som do Olodum, a mesma trilha sonora do caminho do ouro olímpico em 2021, em Tóquio.