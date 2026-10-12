GRAND PRIX

Henrique Marques conquista ouro em Paris após virada emocionante no taekwondo

Brasileiro venceu o uzbeque Jasurbek Jaysunov na final da categoria até 80 kg e somou 60 pontos no ranking mundial

Thais Borges

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 10:32

Henrique Marques conquista medalha de ouro no Grand Prix de Paris Crédito: COB

O brasileiro Henrique Marques, de 22 anos, conquistou a medalha de ouro na categoria até 80 kg da terceira etapa do Grand Prix Series 2026 de taekwondo, disputada em Paris, na França. O atleta garantiu o segundo ouro do Brasil na competição após vencer de virada o uzbeque Jasurbek Jaysunov na final.

Com o resultado, somou 60 pontos no ranking da Federação Internacional de Taekwondo. Atualmente na terceira posição, ele deve subir duas colocações e reassumir a liderança na próxima atualização da lista. O primeiro ouro brasileiro em Paris foi conquistado pela paulista Maria Clara Pacheco, número 1 do mundo na categoria até 57 kg.

Atual campeão mundial da categoria até 80 kg, Marques começou a final em desvantagem, perdendo o primeiro round por 9 a 2 após sofrer uma sequência de chutes no capacete. O brasileiro reagiu e reduziu a diferença para 9 a 8. Nos segundos finais, o adversário recebeu uma punição, e Marques conseguiu a virada, vencendo por 10 a 9.

No segundo round, o brasileiro manteve o domínio da luta e fechou o placar em 4 a 2. Com duas vitórias em dois rounds, garantiu o título por 2 a 0.

Para chegar à final em Paris, Henrique Marques conquistou três vitórias consecutivas. Na estreia, derrotou o croata Oscar Kovacic por 4 a 2. Nas quartas de final, venceu o iraniano Amir Sina Bakhtiati por 2 rounds a 0. Na semifinal, superou o norte-americano Victor Rodrigues, também por 2 rounds a 0, assegurando a vaga na decisão.