LEMBRA DELE?

Herói de título, ex-Vitória fica livre no mercado após rescindir com gigante do Brasileirão

Volante de 27 anos, que vestiu a camisa rubro-negra em 27 jogos na temporada 2024, acertou a saída do clube que o revelou e foi homenageado pelos companheiros no CT

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 19:44

Luan com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O volante Luan, que defendeu o Vitória por empréstimo em 2024, não faz mais parte do São Paulo. O clube paulista anunciou nesta quinta-feira (15) a rescisão do contrato do jogador, que tinha vínculo até 31 de dezembro deste ano.

Antes do treino da manhã desta quubta, o meio-campista de 27 anos foi ao CT da Barra Funda para se despedir do elenco. Na ocasião, recebeu uma camisa personalizada com o número 186, total de partidas que disputou pelo time profissional são-paulino.

A saída encerra uma ligação de 16 anos. Luan chegou às categorias de base do clube, em Cotia, aos 11 anos, e só vestiu outra camisa na carreira justamente quando foi emprestado ao Rubro-Negro baiano.

Luan recebe homenagem em sua despedida do São Paulo Crédito: Divulgação/SPFC

Passagem pelo Leão

O Vitória chegou a ouvir um “não” antes de conseguir o volante. No início de 2024, Luan recusou a proposta do clube baiano para tentar se firmar no São Paulo com o recém-chegado Thiago Carpini. Sem espaço, acabou cedido ao Leão semanas depois, em um empréstimo até o fim daquela temporada, sem opção de compra.

Como chegou após o prazo de inscrições do Campeonato Baiano, o volante não pôde disputar o estadual e ficou de fora do grupo que conquistou o título sobre o Bahia. Ele foi apresentado oficialmente no Barradão em 18 de março.

Na Série A, Luan começou com sequência no time de Léo Condé e seguiu sendo utilizado após a chegada de Thiago Carpini. Na reta final da passagem, porém, perdeu espaço e assistiu do banco a jogos decisivos da arrancada que tirou o Vitória da zona de rebaixamento e levou o clube à Copa Sul-Americana.

Depois de ficar quatro partidas como reserva não utilizado, fez sua última aparição com a camisa rubro-negra nos minutos finais do empate por 2x2 com o Flamengo, no Maracanã, na última rodada do Brasileirão daquele ano.

Ao todo, foram 27 jogos pelo Vitória, dois deles pela Copa do Nordeste e os demais pela Série A. Ao fim da temporada, a diretoria considerou alto o custo para adquirir parte dos direitos do jogador, e ele retornou ao São Paulo.

Do auge à reserva no Morumbi

O melhor momento de Luan no São Paulo veio sob o comando de Hernán Crespo. Titular na campanha do Paulistão de 2021, o volante marcou um dos gols na final contra o Palmeiras, que encerrou o jejum de nove anos do clube sem títulos. Pelo Tricolor, ainda conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa de 2024, com seis gols e quatro assistências na passagem.