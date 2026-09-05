Herói do triunfo contra o Bragantino, Erick celebra boa fase do Bahia: 'A gente soube dar a volta por cima'

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Pedro Carreiro
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 18:53
Autor do gol do triunfo de virada do Bahia contra o RB Bragantino por 3x2, neste sábado (5), no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 26ª rodada do Brasileirão, o volante Erick destacou a força mental do Bahia para superar os períodos de pressão durante a temporada.
A vitória contra o Massa Bruta foi a terceira seguida do Esquadrão após uma série de cinco empates consecutivos que levantou dúvidas entre os torcedores. Além disso, o time havia sido eliminado precocemente da Libertadores e da Copa do Brasil no começo do ano.
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Agora, com o resultado diante da equipe paulista, o Bahia chegou a 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão, a maior sequência invicta do time na Série A na era dos pontos corridos. O Tricolor também voltou ao G-4, ao menos momentaneamente, já que precisa que o Fluminense seja derrotado pelo Vasco, logo mais, às 21h30, no Maracanã, para terminar a rodada na quarta colocação.
“A gente passou por maus bocados esse ano, né? A gente foi eliminado precocemente em duas competições que não contávamos, mas a gente teve força mental para sair dessa situação. A gente passou por uma desconfiança muito grande, mas com razão por parte da torcida, porque, como eu falei, a gente não contava com essas eliminações, visto que a gente tem uma qualidade muito grande no nosso elenco, mas a gente soube dar a volta por cima”, afirmou após a partida.
Titular do Bahia e agora com nove gols na temporada, Erick ainda destacou o período de preparação comandado por Rogério Ceni durante e após a pausa para a Copa do Mundo. Em nove jogos desde o retorno do futebol nacional, o time ainda não sabe o que é perder.
“O professor Rogério teve tempo para trabalhar pós-Copa, como você mencionou, e a gente veio desde então invictos, e agora uma sequência de três triunfos importantíssimos que nos credencia a buscar pelo G-4”, completou.
Além de comentar o momento do time masculino, Erick aproveitou para celebrar a campanha histórica das Mulheres de Aço. Na sexta-feira (4), o Bahia eliminou o Palmeiras e se tornou o primeiro clube nordestino a alcançar a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino.
“Aproveitar a oportunidade para parabenizar as nossas meninas ontem, que se classificaram para a semifinal. É uma classificação inédita. Então, para a Instituição Esporte Clube Bahia, é um excelente final de semana, então a gente fica feliz por representar bem essa camisa”, declarou.
O Tricolor volta a campo na segunda-feira (14), às 20h, quando recebe o Remo na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.