Histórico! Veja o 1° gol da Seleção feminina em uma Copa do Mundo

Elane foi a primeira mulher a fazer um gol para o Brasil em uma Copa do Mundo. Crédito: Divulgação

'Perdido' há mais de 30 anos, o primeiro gol do Brasil em uma Copa do Mundo Feminina foi divulgado de forma inesperada pela Fifa. O lance aconteceu na partida de estreia da Seleção na primeira edição da competição, disputada na China, em 1991. A zagueira Elane marcou logo aos quatro minutos de bola rolando e garantiu a vitória por 1x0.



Um registro do gol era dado como inexistente até então. Afinal, a primeira edição do Mundial não foi televisionada. Assim, o feito de Elane era contato apenas a partir de relatos de jogadoras que lá estiveram.

Em 2019, a jogada chegou a ser reconstituída pela Fiat, patrocinadora da Seleção à época. O vídeo foi exibido em um telão no intervalo da vitória brasileira por 5x0 sobre a Argentina, pelo Torneio Internacional feminino.

Aquele gol marcado por Elane foi o único da Amarelinha na Copa de 1991. Presente no Grupo B, o Brasil enfrentou na sequência as equipes dos Estados Unidos e a Suécia e perdeu as duas partidas.

Contra as americanas - que foram as campeãs daquela edição -, a equipe sofreu goleada por 5x0. Já diante da equipe europeia, as canarinhas foram derrotadas por 2x0 .Um dos gols, aliás, foi anotado pela sueca Pia Sundhage, que é atual técnica da Seleção. Com uma vitória apenas, o Brasil foi eliminado na fase de grupos.

Capitã da Amarelinha durante a década de 1990, Elane participou de mais dois Mundiais. Em 1995, na Suécia, a equipe foi novamente eliminada na primeira fase. Já em 1999, chegou até as semifinais, mas caiu para os Estados Unidos. Ficou com o terceiro lugar ao vencer a Noruega nos pênaltis.

Elane se aposentou dos gramados em 2005. Hoje em dia, a ex-zagueira trabalha como motorista.