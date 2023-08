Holanda vence África do Sul e vai às quartas de final da Copa

Com gols de Jill Roord e Beerensteyn, a Holanda venceu a África do Sul na noite de sábado (5) e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina de 2023. Atuais vice-campeãs do mundo, é a segunda vez consecutiva que as europeias alcançam as quartas.



O primeiro gol ocorreu logo cedo, aos 9 minutos da partida. Após confusão na pequena área, a meia Jill Roord cabeceou livre e balançou as redes. O tento marcado, no entanto, não garantiu o controle europeu. As sul-africanas avançaram para o ataque e só não abriram o placar pro seu time por conta de ótimas defesas da goleira Van Domselaar.