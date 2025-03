NOS EUA

Homem atira cinco vezes contra técnico que não dava ao seu filho 'muito tempo em campo'

Agressor já havia sido treinador da mesma equipe; vítima sobreviveu

Ele afirmou que a rixa era antiga. Daryl era treinador voluntário do mesmo time, que disputa a City Rec Legends Football League, antes que Shaquille assumisse o comando. Em declaração a investigadores, Daryl afirmou que estava aborrecido com o fato de Shaquille "dar pouco tempo de jogo" ao filho. Ele chegou a fugir do local do ataque, mas acabou se entregando à polícia horas depois.>