Homem que esfaqueou zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo, é condenado a 19 anos de prisão

Um ano após ser vítima de uma facada, o zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo e que defende o Monza, da Itália, viu o responsável pelo atentado, Andrea Tombolini, ser condenado a 19 anos e quatro meses de prisão. O homem de 46 anos ainda terá de indenizar o jogador e as demais vítimas.



O defensor espanhol não foi a única vítima do caso, ocorrido em um mercado de Milão, em outubro de 2022. Além do defensor do clube italiano, outras cinco pessoas foram atingidas e Luiz Fernando Ruggieri, de 47 anos, acabou morrendo.