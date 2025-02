SPORT X SANTA CRUZ

Homens com tornozeleira eletrônica são presos após participarem de briga de torcidas em Recife

A dupla violou as regras de monitoramento e foi presa por policiais penais na última segunda-feira (3)



Alan Pinheiro

Rede Nordeste, JC

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 20:19

Dois homens com tornozeleira eletrônica foram presos após participarem de confrontos entre torcidas Crédito: Divulgação/SEAP

Dois homens com tornozeleira eletrônica foram presos em Recife, na última segunda-feira (3), após serem identificados participando do confronto entre torcidas organizadas do Santa Cruz e Sport, no último sábado (1º). Com autorização da Justiça, policiais penais realizaram uma operação e prenderam os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados. >

A prisão da dupla foi divulgada pela Secretaria de Administração e Ressocialização somente nesta quarta-feira (5). Conforme a pasta estadual, o Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep) foi responsável por identificar que os homens privados de liberdade estavam violando as regras de monitoramento eletrônico.>

A secretaria não informou quais foram os crimes atribuídos aos homens para estarem usando tornozeleira eletrônica. Eles foram conduzidos para a Penitenciária Agroindustrial São João, em Itamaracá.

>

O que aconteceu

O Brasil inteiro voltou os olhos para um incidente extremo em uma briga entre organizadas de Recife, dos clubes Santa Cruz e Sport, na tarde do último sábado (1º). No bairro da Madalena, zona norte da capital de Pernambuco, um torcedor foi estuprado no meio da rua.

>

O crime foi cometido logo antes do clássico válido pela sexta rodada do estadual, e registrado por testemunhas locais. As fotos e vídeos mostram um homem nu na calçada, sendo violentado com um bastão de ferro por outro homem, que estava com o rosto encoberto. >

As movimentações se expandiram até a explosão de bombas e outras brigas entre torcedores, incluindo saqueamentos de supermercados e lojas locais. Antes do jogo, cerca de 650 pessoas foram levadas à revista no Batalhão de Polícia de Choque antes de ir ao estádio, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Pernambuco.>