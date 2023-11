Hora da reação: Bahia enfrenta Corinthians pela fuga do Z-4

Bahia treina no CT do Palmeiras antes de duelo decisivo contra o Corinthians. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Chegou a hora do "ou vai ou racha". Depois da pausa para a última data Fifa do ano, o Bahia volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro em busca de evitar a queda para a segunda divisão. Restam quatro duelos e o primeiro deles é nesta sexta-feira (24), contra o Corinthians, na Neo Química Arena. A partida está marcada para às 21h.



O jogo contra a equipe paulista é de grande importância para o Esquadrão. Atualmente na 17ª colocação, a equipe baiana vai dormir fora da zona de rebaixamento da Série A caso vença o confronto desta noite. Para terminar a rodada fora do Z-4, será preciso contar com a derrota de Vasco ou Cruzeiro, que jogam contra Athletico-PR e Goiás, respectivamente. Caso os dois percam, o Bahia salta para o 15º lugar.

O objetivo é simples e claro, e vencer é a palavra de ordem para o goleiro Marcos Felipe. "Nós sabemos que é um jogo decidido no detalhe, jogo grande e jogos assim que nós gostamos de jogar. Então é estar com a concentração em cima, procurar fazer o nosso melhor para poder vencer o jogo", afirmou o arqueiro tricolor.

Um triunfo no jogo desta sexta-feira significa também a quebra de alguns tabus. O Bahia nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena. Inaugurada em 2014, recebeu o confronto sete vezes, com seis vitórias corinthianas e um empate. A última vez que o tricolor saiu vitorioso de um jogo contra o alvinegro paulista em São Paulo foi em 2008, pela Série B: 1 a 0, gol de falta do meia Elias. Pela Série A, o tabu dura 20 anos: 2 a 1 para o tricolor na edição de 2003.

Para o confronto, o Bahia vai contar com o retorno de Camilo Cándido, que cumpriu suspensão após ser expulso contra o Cuiabá. O lateral deve ocupar o lugar de Luciano Juba. Por outro lado, o técnico Rogério Ceni não vai contar com o atacante Everaldo, que levou o terceiro cartão amarelo e também vai precisar cumprir suspensão. Vinicius Mingotti e Rafael Ratão são os favoritos a assumir a vaga do camisa nove, ao lado de Biel.

Corinthians encaminha permanência

Concorrente do Bahia na parte de baixo da tabela em boa parte do campeonato, o Corinthians deixou os adversários para trás e tem a permanência na Série A praticamente garantida. Com 44 pontos, a equipe confirma matematicamente a sua vaga na Série A 2024 em caso de resultado positivo na Neo Química Arena.

Apesar da situação confortável na tabela após vencer o Grêmio, o time do técnico Mano Menezes não faz a campanha dos sonhos. Com passagem pelo Bahia em 2021, ano do último rebaixamento do clube, o técnico alvinegro tem apenas três vitórias em onze jogos desde que retornou ao time paulista. Além disso, foram cinco empates e três derrotas, o suficiente para tirar os mandantes do perigo de voltar para a Série B.