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Ídolo de clube da Série A prevê rebaixamento ao final do Brasileirão: 'Ninguém joga pior'

Internacional perdeu mais uma

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:50

Rafael Sóbis na época do Inter
Rafael Sóbis na época do Inter Crédito: Reprodução

Rafael Sobis transformou a indignação do torcedor colorado em palavras após mais uma atuação preocupante do Internacional. Ídolo do clube, o ex-atacante fez duras críticas à equipe depois da derrota por 3 a 2 para o Santos, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

"Ninguém joga pior que o Inter nesse campeonato. A fase é tão ruim em todos os sentidos", disparou Sobis, durante análise exibida pelo SporTV.

A avaliação ganhou ainda mais peso pelo desempenho apresentado no primeiro tempo. O Santos abriu 3 a 0 antes do intervalo e controlou a partida até diminuir o ritmo. Para Sobis, o resultado poderia ter sido muito mais doloroso.

"O Santos diminuiu o ritmo porque era para o Inter tomar uma goleada", afirmou.

O Colorado reagiu na etapa final e reduziu a diferença com gols de Braian Aguirre e Bruno Henrique, mas não conseguiu evitar outra derrota. O resultado manteve o time na 18ª colocação, com 25 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Eliminado recentemente da Copa do Brasil pelo Grêmio e pressionado no Brasileirão, o Inter decidiu manter Paulo Pezzolano no comando. A próxima tentativa de reação será diante da Chapecoense, lanterna da competição, no sábado (12).

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