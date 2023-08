Ídolo do Corinthians, Tévez assume o comando de clube argentino

Tévez comandou o Rosario Central na última temporada. Crédito: Rosario Central/Divulgação

Há muito tempo que o Independiente não ganha um título - desde a Copa Sul-Americana de 2017. Depois de mais uma decepção na edição passada do Campeonato Argentino, no qual terminou somente no 23º lugar, o clube resolveu ousar e contratou o ex-atacante Carlitos Tevez como novo treinador. A missão será reerguer o maior campeão da América - dono de sete títulos da Libertadores



"Carlos Tevez é o novo treinador do plantel profissional do Independiente. Bem-vindo e todos os êxitos nesta etapa", oficializou o clube neste terça-feira. O comandante, com passagem somente pelo Rosário Central, substitui Ricardo Zielinski, que pediu demissão após derrota para o Colón, em casa, por 1 a 0.

O antigo treinador saiu após somente 18 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas. Tevez chega e já dirigirá a equipe no domingo, pela segunda rodada do Argentino, novamente em casa, contra o Vélez Sarsfield.

Será a primeira aventura de Tevez como treinador em um dos cinco gigantes da Argentina. Depois que se despediu do Boca Juniors em 2021 e aceitou encarar a carreira de treinador, ele somou somente um trabalho no currículo: dirigiu o Rosário Central em 2022.