Ídolo do Real detona ida de promessa para a Arábia Saudita: 'Vergonhoso'

Jovem promessa, Gabri Veiga acertou com time da Arábia Saudita. Crédito: RC Celta/Divulgação

O meia Toni Kroos, do Real Madrid, está incomodado com a força de mercado dos clubes da Arábia Saudita na atual janela de transferências, conforme demonstrou ao comentar a notícia de que a promessa espanhola Gabri Veiga, de 21 anos, aceitou trocar o Celta de Vigo pelo Al-Ahli.



"Vergonhoso", escreveu o alemão em uma publicação do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de futebol, sobre o acerto verbal entre Veiga e o time saudita.

Kroos já havia se posicionado criticamente em relação ao futebol árabe antes da Copa do Mundo do Catar. "A designação desse país foi um erro das federações, mas seria errado eu esperar que os jogadores não jogassem", disse em outubro, um mês antes do início da competição. "Um boicote não mudaria as condições de trabalho no Catar, ou fato de que a homossexualidade é uma ofensa criminal no país. O que se pode dizer é que o futebol deve chamar atenção para os problemas", completou.

Gabri Veiga é meio-campista e foi destaque do Celta de Vigo na temporada passada, com 11 gols e quatro assistências em 39 partidas. As boas atuações chamaram a atenção de clubes mais expressivos do futebol europeu, caso do Napoli, que estava muito próximo de contratar a joia espanhola, mas viu a oferta do Al-Ahli se colocar em seu caminho para atrapalhar os planos.

O jovem espanhol tem um perfil diferente dos demais jogadores que têm aceitado propostas astronômicas para jogar na Arábia Saudita. Há casos de jogadores de idade intermediária, como o brasileiro Malcom e o português Rubén Neves, ambos de 26 anos e contratados pelo Al-Hilal, mas a maioria dos nomes está na faixa de idade próxima ou superior aos 30, como Neymar e Sadio Mané, que foram para Al-Hilal e Al-Nassr, respectivamente. Os dois têm 31 anos.