VÔLEI

Impedida de jogar pelo Osasco, Tifanny recorre à Justiça para voltar às quadras

Ponteira de 41 anos contesta decisão do STJD e pede suspensão dos efeitos da regra da CBV

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14:28

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco Crédito: Reprodução

A jogadora de vôlei Tifanny Abreu entrou com uma ação judicial contra a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para contestar a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Voleibol, que manteve a restrição à sua participação em competições femininas nacionais.

Em agosto, a CBV estabeleceu que a participação nos torneios femininos seria restrita a atletas do sexo biológico feminino. A medida foi adotada em alinhamento com as atuais políticas do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco 1 de 12

O pedido da atleta é para que a Justiça anule o entendimento do tribunal esportivo e autorize seu retorno às competições. A defesa também pediu tutela de urgência, que prevê uma decisão provisória antes do julgamento definitivo do processo. Aos 41 anos, Tifanny concluiu a transição de gênero e estreou na Superliga Feminina em 2017, com autorização da Federação Internacional de Vôlei.Ela está na sexta temporada defendendo o Osasco.

Agora, os advogados de Tifanny argumentam que a alteração das regras violou direitos anteriormente reconhecidos à jogadora, como a segurança jurídica, a confiança legítima e o direito ao exercício profissional. A defesa também questiona a falta de um período de transição para a aplicação das novas normas e o uso do marcador genético SRY como critério de elegibilidade.

A petição ainda contesta os fundamentos do julgamento e aponta possíveis problemas relacionados à imparcialidade do STJD. "Não se trata de simples inconformismo com o resultado desfavorável, mas de questionamento à própria regularidade do procedimento decisório. A sucessão de obstáculos impostos à pretensão da Requerente, associada à ausência de enfrentamento substancial de seus principais fundamentos jurídicos, evidencia, na perspectiva da parte, que não lhe foi assegurada uma apreciação efetivamente isonômica e imparcial", diz trecho da ação.

A decisão do STJD foi unânime, seguindo o voto do relator Mauricio Corrêa da Veiga. O tribunal argumentou que a existência de uma regulamentação internacional, a participação da atleta em temporadas anteriores e seu contrato profissional com o Osasco "não afastam, isoladamente, a competência da CBV para atualizar seus critérios de elegibilidade". O órgão também defendeu a autonomia regulamentar da entidade esportiva.