Titular em parte de 2023, o lateral esquerdo Camilo Cándido tornou-se alvo do futebol mexicano. De acordo com a imprensa do país, o Cruz Azul está interessado em contar com os serviços do jogador e pode tirar o atleta do Bahia no próximo ano.



Segundo o jornalista León Lecanda, da ESPN do México, o Cruz Azul já tem um acordo com Camilo Cándido e deve anunciar a contratação nos próximos dias.