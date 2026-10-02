Índia x Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

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Pedro Carreiro
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 17:15
Índia e Brasil se enfrentam neste sábado (3), às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, na Índia, em amistoso internacional. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Índia e Brasil terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), ge tv (YouTube) e Globoplay (streaming).
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A Índia chega ao amistoso contra o Brasil depois de empatar por 1x1 com o Panamá. A equipe venceu apenas uma das seis partidas disputadas em 2026, marcou cinco gols no período e terminou na última posição de seu grupo nas Eliminatórias da Copa da Ásia. O técnico Khalid Jamil busca avaliar uma equipe renovada diante de um adversário de maior nível técnico.
O Brasil chega ao seu último amistoso desta Data Fifa depois de enfrentar a Austrália duas vezes, com uma vitória e um empate. Para encarar a Índia, Carlo Ancelotti deve promover várias mudanças em relação ao time que venceu o último jogo contra os australianos por 4x2.
O goleiro Pedro Morisco e o zagueiro Arthur Dias podem estrear pela Seleção, enquanto Raphinha foi cortado após sofrer um edema na parte posterior da coxa direita e dará lugar a Pedro ou Endrick. Andrey Santos também deve receber chance entre os titulares no lugar de Bruno Guimarães.
Índia: Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Singh Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese e Akash Mishra; Vikram Partap Singh, Lalengmawia Ralte, Ricky Shabong e Ashique Kuruniyan; Ryan Williams e Manvir Singh. Técnico: Khalid Jamil
Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estêvão, Pedro (Endrick) e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.