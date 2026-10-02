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Índia x Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

As equipes se enfrentam neste sábado (3), às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, na Índia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 17:15

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Índia e Brasil se enfrentam neste sábado (3), às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, na Índia, em amistoso internacional. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Índia x Brasil ao vivo

A partida entre Índia e Brasil terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), ge tv (YouTube) e Globoplay (streaming).

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Martinelli em ação pelo Fluminense por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (Santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
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Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Índia

A Índia chega ao amistoso contra o Brasil depois de empatar por 1x1 com o Panamá. A equipe venceu apenas uma das seis partidas disputadas em 2026, marcou cinco gols no período e terminou na última posição de seu grupo nas Eliminatórias da Copa da Ásia. O técnico Khalid Jamil busca avaliar uma equipe renovada diante de um adversário de maior nível técnico.

Brasil

O Brasil chega ao seu último amistoso desta Data Fifa depois de enfrentar a Austrália duas vezes, com uma vitória e um empate. Para encarar a Índia, Carlo Ancelotti deve promover várias mudanças em relação ao time que venceu o último jogo contra os australianos por 4x2.

O goleiro Pedro Morisco e o zagueiro Arthur Dias podem estrear pela Seleção, enquanto Raphinha foi cortado após sofrer um edema na parte posterior da coxa direita e dará lugar a Pedro ou Endrick. Andrey Santos também deve receber chance entre os titulares no lugar de Bruno Guimarães. 

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Prováveis escalações de Índia x Brasil

Índia: Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Singh Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese e Akash Mishra; Vikram Partap Singh, Lalengmawia Ralte, Ricky Shabong e Ashique Kuruniyan; Ryan Williams e Manvir Singh. Técnico: Khalid Jamil

Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estêvão, Pedro (Endrick) e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Índia x Brasil
  • Campeonato: Amistoso internacional
  • Data: Sábado, 3 de outubro de 2026
  • Horário: 11h 
  • Local: Salt Lake Stadium, Calcutá - Índia
  • Onde assistir: TV Globo, sportv, ge tv e Globoplay

Tags:

Índia Brasil Seleção Brasileira

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