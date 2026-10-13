POLÊMICA

Infantino teria recebido R$ 8,8 milhões fora do balanço da Fifa para bancar vida luxuosa em Miami

Reportagem do The Times aponta pagamentos que não constam no relatório oficial da entidade, que nega irregularidades

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16:01

Gianni Infantino, presidente da FIFA Crédito: Divulgação/FIfa

Um pagamento de US$ 1,76 milhão (cerca de R$ 8,82 milhões) que não aparece no balanço anual da Fifa colocou Gianni Infantino no centro de uma nova controvérsia. De acordo com o jornal britânico The Times, o presidente da entidade teria recebido em 2024 valores acima dos que foram divulgados oficialmente, e parte desse dinheiro teria bancado um estilo de vida luxuoso em Miami, nos Estados Unidos. A Fifa rejeita as acusações.

Os valores que não aparecem no relatório

Desde 2016, a Fifa torna públicos os salários de seu presidente e de seu secretário-geral. No relatório referente a 2024, a remuneração informada de Infantino foi de 4,274 milhões de francos suíços (cerca de R$ 25,7 milhões).

O jornal, porém, encontrou outro registro. Uma declaração de impostos entregue às autoridades americanas pela FWC2026 US Inc., empresa montada para organizar a Copa do Mundo de 2026, mostra que o dirigente suíço recebeu mais US$ 1,76 milhão naquele mesmo ano. Esse montante, segundo o The Times, não consta no balanço da Fifa.

Do total, aproximadamente US$ 626 mil (cerca de R$ 3,142 milhões) foram lançados como outros pagamentos sujeitos à declaração. Conforme a publicação, a quantia teria sido usada para custear o aluguel de uma mansão de alto padrão em Miami Beach, na Flórida. As fontes consultadas pelo jornal afirmam ainda que repasses semelhantes, ou até maiores, teriam ocorrido em 2025 e 2026.

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A resposta da Fifa

A entidade negou que Infantino receba um segundo salário e garantiu seguir todas as regras de transparência sobre a remuneração do presidente. Segundo a Fifa, os ganhos e benefícios previstos no contrato do dirigente são estabelecidos por uma subcomissão independente, e as contas da organização são verificadas por auditoria externa. O comunicado, entretanto, não esclarece por que os valores citados pelo The Times ficaram fora do relatório anual de 2024.

Gestão sob pressão

A denúncia surge num momento delicado para o presidente da Fifa. Em maio, Infantino confirmou que vai concorrer a um quarto mandato na eleição marcada para março de 2027.

Antes disso, a entidade já havia recuado de um projeto que previa vender a investidores privados 20% de uma nova empresa encarregada de explorar comercialmente suas competições, entre elas a Copa do Mundo. A ideia sofreu oposição de federações e terminou com a demissão de Kevin Lamour, que ocupava o cargo de diretor de operações. Lamour havia criticado o plano em público e acusado Infantino de tocar a proposta sem transparência.

Leia a íntegra da nota da Fifa

“A Fifa não paga um segundo salário ao presidente da entidade e cumpre todas as exigências de divulgação relativas à remuneração. A remuneração anual do presidente da Fifa, assim como outros benefícios contratuais, é definida pela Subcomissão Independente de Remuneração.

A Fifa rejeita veementemente quaisquer alegações de que tenha deixado de divulgar informações financeiras ou violado seus Estatutos. As contas da Fifa são auditadas de forma independente, e todas as declarações estão em conformidade com as normas tributárias da Suíça, dos Estados Unidos e de outros países.