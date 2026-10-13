Infantino teria recebido R$ 8,8 milhões fora do balanço da Fifa para bancar vida luxuosa em Miami

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Pedro Carreiro
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16:01
Um pagamento de US$ 1,76 milhão (cerca de R$ 8,82 milhões) que não aparece no balanço anual da Fifa colocou Gianni Infantino no centro de uma nova controvérsia. De acordo com o jornal britânico The Times, o presidente da entidade teria recebido em 2024 valores acima dos que foram divulgados oficialmente, e parte desse dinheiro teria bancado um estilo de vida luxuoso em Miami, nos Estados Unidos. A Fifa rejeita as acusações.
Desde 2016, a Fifa torna públicos os salários de seu presidente e de seu secretário-geral. No relatório referente a 2024, a remuneração informada de Infantino foi de 4,274 milhões de francos suíços (cerca de R$ 25,7 milhões).
O jornal, porém, encontrou outro registro. Uma declaração de impostos entregue às autoridades americanas pela FWC2026 US Inc., empresa montada para organizar a Copa do Mundo de 2026, mostra que o dirigente suíço recebeu mais US$ 1,76 milhão naquele mesmo ano. Esse montante, segundo o The Times, não consta no balanço da Fifa.
Do total, aproximadamente US$ 626 mil (cerca de R$ 3,142 milhões) foram lançados como outros pagamentos sujeitos à declaração. Conforme a publicação, a quantia teria sido usada para custear o aluguel de uma mansão de alto padrão em Miami Beach, na Flórida. As fontes consultadas pelo jornal afirmam ainda que repasses semelhantes, ou até maiores, teriam ocorrido em 2025 e 2026.
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A entidade negou que Infantino receba um segundo salário e garantiu seguir todas as regras de transparência sobre a remuneração do presidente. Segundo a Fifa, os ganhos e benefícios previstos no contrato do dirigente são estabelecidos por uma subcomissão independente, e as contas da organização são verificadas por auditoria externa. O comunicado, entretanto, não esclarece por que os valores citados pelo The Times ficaram fora do relatório anual de 2024.
A denúncia surge num momento delicado para o presidente da Fifa. Em maio, Infantino confirmou que vai concorrer a um quarto mandato na eleição marcada para março de 2027.
Antes disso, a entidade já havia recuado de um projeto que previa vender a investidores privados 20% de uma nova empresa encarregada de explorar comercialmente suas competições, entre elas a Copa do Mundo. A ideia sofreu oposição de federações e terminou com a demissão de Kevin Lamour, que ocupava o cargo de diretor de operações. Lamour havia criticado o plano em público e acusado Infantino de tocar a proposta sem transparência.
“A Fifa não paga um segundo salário ao presidente da entidade e cumpre todas as exigências de divulgação relativas à remuneração. A remuneração anual do presidente da Fifa, assim como outros benefícios contratuais, é definida pela Subcomissão Independente de Remuneração.
A Fifa rejeita veementemente quaisquer alegações de que tenha deixado de divulgar informações financeiras ou violado seus Estatutos. As contas da Fifa são auditadas de forma independente, e todas as declarações estão em conformidade com as normas tributárias da Suíça, dos Estados Unidos e de outros países.
A Fifa está totalmente concentrada na reunião do Conselho da entidade, na quinta-feira, e aguarda as discussões com seus membros para continuar desenvolvendo o futebol, após a Copa do Mundo mais bem-sucedida da história.”