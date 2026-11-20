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Thais Borges
Estadão
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 12:44
A seleção da Inglaterra foi multada em 15 mil euros (cerca de R$100 mil) pela Uefa após torcedores cantarem músicas consideradas anticatólicas durante a partida contra a Espanha, disputada em 15 de novembro, no Estádio Metropolitano, em Madri.
A punição foi aplicada após a vitória inglesa por 3 a 2 sobre os espanhóis, no último domingo. O resultado encerrou uma sequência recorde de 43 partidas de invencibilidade da seleção espanhola. O confronto foi válido pela sexta rodada da fase de grupos da Nations League.
A equipe inglesa também poderá sofrer novas sanções. Caso um episódio semelhante seja registrado nos próximos dois anos, a seleção terá de disputar uma partida como visitante sem a presença de seus torcedores e ficará impedida de vender ingressos para o confronto.
A decisão da Uefa foi baseada no artigo 14 do regulamento disciplinar da entidade, que trata de manifestações discriminatórias. A organização considerou inaceitável o conteúdo dos cânticos entoados pelos torcedores ingleses durante a partida.
Em resposta ao episódio, um porta-voz da Federação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês) repudiou a conduta dos torcedores. "Não iremos tolerar esses cânticos inaceitáveis e profundamente ofensivos, e trabalharemos com a polícia que acompanha todos os jogos da Inglaterra, em casa e fora, para identificar os infratores e tomar as medidas necessárias".