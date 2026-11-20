MULTA DE 15 MIL EUROS

Inglaterra é punida pela Uefa após cânticos anticatólicos durante jogo contra a Espanha

Em caso de reincidência nos próximos dois anos, seleção poderá atuar como visitante sem torcida



Thais Borges

Estadão

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 12:44

Seleção da Inglaterra é punida em R$ 100 mil por cânticos anticatólicos na Nations League Crédito: Reprodução/Instagram

A seleção da Inglaterra foi multada em 15 mil euros (cerca de R$100 mil) pela Uefa após torcedores cantarem músicas consideradas anticatólicas durante a partida contra a Espanha, disputada em 15 de novembro, no Estádio Metropolitano, em Madri.

A punição foi aplicada após a vitória inglesa por 3 a 2 sobre os espanhóis, no último domingo. O resultado encerrou uma sequência recorde de 43 partidas de invencibilidade da seleção espanhola. O confronto foi válido pela sexta rodada da fase de grupos da Nations League.

A equipe inglesa também poderá sofrer novas sanções. Caso um episódio semelhante seja registrado nos próximos dois anos, a seleção terá de disputar uma partida como visitante sem a presença de seus torcedores e ficará impedida de vender ingressos para o confronto.

A decisão da Uefa foi baseada no artigo 14 do regulamento disciplinar da entidade, que trata de manifestações discriminatórias. A organização considerou inaceitável o conteúdo dos cânticos entoados pelos torcedores ingleses durante a partida.