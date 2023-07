Ingressos para Vitória x Chapecoense estão à venda em cinco postos físicos

Líder da Série B do Brasileiro, com 34 pontos, o Vitória vai defender a posição na segunda-feira (24), às 19h, quando receberá a Chapecoense, no Barradão. Os torcedores que não são sócios do clube já podem garantir ingresso para o jogo que fecha o primeiro turno da competição.



É possível adquirir os bilhetes através da internet, no site da Futebol Card, e em cinco lojas físicas. As bilheterias do Barradão estarão abertas apenas no dia do jogo, das 10h às 20h.