Inscrições para ser voluntário na Copa do Mundo Feminina 2027 estão na reta final; veja como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:21
As inscrições para o programa de voluntariado da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 entram na reta final. Os interessados em trabalhar como voluntários durante a competição têm somente até 7 de outubro, para se candidatar por meio do site oficial da FIFA.
Para participar do processo, é necessário ter 18 anos ou mais no momento da inscrição, ser cidadão brasileiro ou estar legalmente autorizado a entrar no país durante o período da competição.
Os candidatos também precisam ter disponibilidade para cumprir um número mínimo de turnos durante o período operacional do torneio, entre junho e julho de 2027, no Brasil.
Não é exigida experiência anterior como voluntário, mas é necessário ter conhecimento de português ou inglês. O domínio de outros idiomas será considerado um diferencial na seleção.
Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil
Os voluntários selecionados serão distribuídos entre as oito cidades-sede da competição: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Durante a inscrição, cada candidato deverá indicar a cidade de sua preferência.
Após o encerramento das inscrições, os pré-selecionados serão convidados para entrevistas a partir de outubro de 2026. Os candidatos escolhidos receberão uma oferta de função e poderão confirmar a participação a partir de fevereiro de 2027.
Em março, os voluntários passarão por treinamentos em uma plataforma de aprendizagem online e, posteriormente, terão atividades presenciais específicas para a função e o local de atuação.
A participação no programa não é remunerada. Segundo a FIFA, os voluntários receberão uniforme oficial, refeições e bebidas durante os turnos, além de certificado de participação e outras experiências oferecidas pelo programa.
Ao longo da Copa do Mundo, os voluntários poderão atuar em mais de 20 áreas, como Operações de Imprensa, Credenciamento, Cerimônias, Competições e Serviços ao Espectador.
Ao todo, serão mais de 30 funções em estádios e outras instalações oficiais, incluindo aeroportos, centros de treinamento e hotéis. Algumas atividades poderão começar já em 1º de junho de 2027.
Salvador está entre as oito cidades que receberão jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027. A capital baiana terá seis partidas da fase de grupos e um confronto das oitavas de final.
A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 será disputada de 24 de junho a 25 de julho de 2027.