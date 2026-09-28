OPORTUNIDADE

Inscrições para ser voluntário na Copa do Mundo Feminina 2027 estão na reta final; veja como participar

Interessados têm até 7 de outubro para se candidatar a uma das mais de 30 funções disponíveis nas oito cidades-sede da competição

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:21

Taça da Copa do Mundo Feminina Crédito: Divulgação/FIFA

As inscrições para o programa de voluntariado da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 entram na reta final. Os interessados em trabalhar como voluntários durante a competição têm somente até 7 de outubro, para se candidatar por meio do site oficial da FIFA.



Para participar do processo, é necessário ter 18 anos ou mais no momento da inscrição, ser cidadão brasileiro ou estar legalmente autorizado a entrar no país durante o período da competição.

Os candidatos também precisam ter disponibilidade para cumprir um número mínimo de turnos durante o período operacional do torneio, entre junho e julho de 2027, no Brasil.

Não é exigida experiência anterior como voluntário, mas é necessário ter conhecimento de português ou inglês. O domínio de outros idiomas será considerado um diferencial na seleção.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil 1 de 8

Os voluntários selecionados serão distribuídos entre as oito cidades-sede da competição: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Durante a inscrição, cada candidato deverá indicar a cidade de sua preferência.

Após o encerramento das inscrições, os pré-selecionados serão convidados para entrevistas a partir de outubro de 2026. Os candidatos escolhidos receberão uma oferta de função e poderão confirmar a participação a partir de fevereiro de 2027.

Em março, os voluntários passarão por treinamentos em uma plataforma de aprendizagem online e, posteriormente, terão atividades presenciais específicas para a função e o local de atuação.

A participação no programa não é remunerada. Segundo a FIFA, os voluntários receberão uniforme oficial, refeições e bebidas durante os turnos, além de certificado de participação e outras experiências oferecidas pelo programa.

Ao longo da Copa do Mundo, os voluntários poderão atuar em mais de 20 áreas, como Operações de Imprensa, Credenciamento, Cerimônias, Competições e Serviços ao Espectador.

Ao todo, serão mais de 30 funções em estádios e outras instalações oficiais, incluindo aeroportos, centros de treinamento e hotéis. Algumas atividades poderão começar já em 1º de junho de 2027.

Salvador será uma das sedes

Salvador está entre as oito cidades que receberão jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027. A capital baiana terá seis partidas da fase de grupos e um confronto das oitavas de final.