Inter Miami se torna rota de celebridades para ver Messi; veja lista

Messi tem atraído uma legião de famosos e anônimos para os jogos do Inter Miami.

Lionel Messi observa do campo uma figura conhecida na tribuna do Lockhart Stadium. Caminha até lá e dá um longo abraço em LeBron James, astro do Los Angeles Lakers. A presença do maior pontuador da história da NBA no jogo do Inter Miami abre uma enorme lista de celebridades que o craque argentino tem arrastado aos estádios desde que estreou no dia 21 de julho, na vitória sobre o Cruz Azul, pela Leagues Cup.

A partida contra o Toronto, nesta quarta-feira (20), pela MLS, vai ser mais uma oportunidade para admirar um dos maiores jogadores da história do futebol.

A lista é repleta de figuras importantes. Derek Jeter (beisebol), Serena Williams (tênis), Magic Johnson (basquete) e Tom Brady (futebol americano) são algumas das lendas do esporte americano que já marcaram presença para ver Messi. Dos astros atuais, além de LeBron, Novak Djokovic e Giannis Antetokounmpo já reservaram um tempo para tietar o argentino.

Mas Messi, claro, transcende o esporte. Ver estrelas do cinema e da música dos Estados Unidos empolgados com os lances mágicos do jogador se tornou uma rotina no Inter Miami. A cantora e atriz Selena Gomez até viralizou nas redes sociais com vídeos de sua reação ao acompanhar o desempenho do craque na partida contra o Los Angeles FC.

Leonardo DiCaprio, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Gerard Butler, Owen Wilson, Tobey Maguire, Tom Holland, Edward Norton, Will Ferrell são parte do grande elenco do filme que se tornou essa jornada de Messi nos Estados Unidos. O casal real Meghan Markle e príncipe Harry também já viu o argentino em campo, assim como a influenciadora e socialite Kim Kardashian.

Não existe uma agenda para que o craque possa receber essas celebridades após os jogos do Inter Miami, mas, como foi o caso de LeBron, Messi procura dar atenção para todo mundo, famoso ou não.

"Existem muito mais pessoas nos Estados Unidos em acompanhar essas celebridades do que em assistir ao futebol, ou mesmo ao Messi. Depois de introduzirem nos estádios e transmissões dos jogos um quê da Disneylândia, os americanos vão agora levar o Oscar e Grammy para os pré-jogos. Vejo como muito positivo para o negócio, e o que torna o negócio maior, gera no longo prazo mais recursos para os atletas, cada vez com peso maior na relevância dos eventos", afirmou Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento americana.

"Por causa das redes sociais, celebridades são consumidas não somente nas telas, palcos e quadras, mas na sua rotina, seus hobbies, no que vestem, e com base em como se posicionam sobre questões políticas e sociais. Essas presenças fazem da hora que antecede uma partida da equipe de Messi mais interessante do que o próprio jogo, e para um público maior do que o que é típico do futebol", completou.

O impacto de tudo isso já pode ser visto em outras frentes, como o fato das redes do Inter Miami terem explodido em número de seguidores e atingido mais de 15 milhões de pessoas. Outro dado impressionante é que a Apple TV chegou a marca de 1 milhão de novas assinaturas no MLS Season Pass, plataforma de assinantes em seu serviço de streaming, que tem direito a exibir os jogos da Major League Soccer pelos próximos dez anos.

Dono do segundo maior salário do mundo entre atletas - R$ 655 milhões de acordo com divulgação recente da revista Forbes -, Messi chega com outros benefícios além dos gramados. A Adidas, marca com a qual Messi já possui parceria, também vai ceder ao argentino parte de aumentos nos lucros, provenientes do envolvimento do jogador na liga. O acordo também inclui a opção de comprar uma porcentagem do Inter Miami ao se aposentar, algo semelhante ao que Beckham fez anos atrás. O contrato com o time é de duas temporadas.

"Messi é um superatleta que caminha para o fim da carreira, por tudo que conquistou e joga. Por isso, cada jogo é um verdadeiro show de entretenimento. Ele merece toda a audiência que tem, é um dos maiores atletas da história do futebol e não há um apaixonado pelo futebol que não tenha vontade de vê-lo jogar", disse Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

Confira abaixo a lista de celebridades:

MÚSICOS

Camila Cabello

Diddy



DJ Khaled



Alejandro Rauw



Bad Bunny



DMC - Darryl McDaniels



Fat Joe



Tyga



Selena Gomez



Liam Gallagher



Nas



Rage Against The Machine



ATRIZES E ATORES

Reese Witherspoon

Nicole Kidman



Gerard Butler



Leonardo DiCaprio



Owen Wilson



Xolo Ludueña



Tobey Maguire



Edward Norton



Will Ferrell



Jason Sudeikis



Tom Holland



Matt Damon



OUTROS ESPORTES

Serena Williams (tênis)

Tom Brady (futebol americano)



LeBron James (basquete)



Diego Schwartzman (tênis)



Derek Jeter (beisebol)



Giannis Antetokounmpo (basquete)



Novak Djokovic (tênis)



James Harden (basquete)



Magic Johnson (basquete)



PERSONALIDADES