HISTÓRICO

Inter vence Flamengo e conquista pela primeira vez a Copa do Brasil feminina

Gurias Coloradas vencem por 1 a 0 no Beira-Rio, com gol de Pati Llanos, e confirmam a conquista

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:50

Internacional venceu o Flamengo e conquistou o título da Copa do Brasil feminina Crédito: Luciana Vermell/CBF

O Internacional entrou para a história do futebol feminino neste domingo (15). Diante de mais de 20 mil torcedores no Beira-Rio, em Porto Alegre, as Gurias Coloradas venceram o Flamengo por 1 a 0 e conquistaram pela primeira vez a Copa do Brasil feminina. O resultado confirmou o título após a equipe gaúcha também levar a melhor no confronto de ida, quando ganhou por 3 a 1.

Com a vantagem construída no primeiro duelo, o Inter não precisou se lançar ao ataque, mas manteve a iniciativa durante boa parte da partida. As donas da casa começaram pressionando e criaram oportunidades com Valéria e Sole Jaimes. Aos 31 minutos da etapa inicial, inclusive, chegaram a balançar as redes com Sole Jaimes, mas o lance acabou invalidado por impedimento.

Do outro lado, o Flamengo teve dificuldades para encontrar espaços e construir jogadas ofensivas. A equipe carioca procurava principalmente Cristiane, mas encontrou resistência na defesa colorada. As chances mais perigosas antes do intervalo vieram em uma cabeçada de Núbia e em uma finalização de Lucinara, ambas defendidas pela goleira Gabi Barbieri.

Gol no segundo tempo acaba com esperança do Flamengo

A volta do intervalo trouxe um Flamengo mais pressionado pela necessidade de buscar o resultado. Cristiane teve uma oportunidade para recolocar as rubro-negras na disputa, mas não conseguiu aproveitar. O Inter, por sua vez, continuou explorando a velocidade e os espaços deixados pela adversária.

Aos 13 minutos, veio o lance que encaminhou definitivamente a conquista. Pati Llanos marcou para as Gurias Coloradas e aumentou ainda mais a vantagem construída no primeiro confronto.

Depois de abrir o placar, o Internacional passou a administrar melhor a partida, sem oferecer grandes oportunidades ao adversário. Embora tenha avançado suas linhas e ocupado mais o campo ofensivo, o Flamengo não conseguiu transformar a maior presença no ataque em chances efetivas de gol.

A equipe carioca ainda chegou a comemorar aos 45 minutos, quando Cristiane mandou a bola para as redes. A arbitragem, porém, assinalou impedimento e anulou o lance. Em cobrança de falta, Djeni também levou perigo, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Internacional entra para a lista de campeões

Com a conquista, o Internacional passa a integrar o grupo de clubes que já levantaram a taça da Copa do Brasil feminina. A competição chegou à sua 12ª edição, e o título deste domingo representa uma conquista inédita para as Gurias Coloradas.

O Santos e o São José-SP seguem como os maiores vencedores do torneio, com dois títulos cada. Outras sete equipes também já conquistaram a competição ao menos uma vez, entre elas o Palmeiras.