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Investigado por suspeita de ligação com o CV, atacante de time da Série A é proibido de sair do país e entrega o passaporte

Ex-Vitória e atualmente no Vasco, DVD teve o documento entregue pelo advogado, que negou crimes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 12:29

David Corrêa da Fonseca, o DVD
David Corrêa da Fonseca, o DVD Crédito: Reprodução

O atacante David Corrêa da Fonseca, ex-Vitória e atualmente no Vasco, entregou o passaporte à Polícia Civil nesta sexta-feira (30), por determinação da Justiça do Espírito Santo. Mais conhecido como DVD, jogador é investigado por suspeita de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro. A polícia investiga ligação dos suspeitos com o Comando Vermelho, de acordo com a CNN Brasil. 

O documento foi levado pelo advogado Silmar Junior à 14ª DP, no Leblon, no Rio. Segundo a defesa, David não compareceu porque estava cansado após o jogo contra o Flamengo, disputado na quinta-feira (29), quando recebeu a intimação.

Além da proibição de deixar o Brasil, o atacante deve comparecer periodicamente à Justiça e não pode manter contato com outros investigados e testemunhas. O descumprimento injustificado pode levar à prisão preventiva, mediante decisão judicial.

A trajetória de DVD

Atacante David Corrêa, conhecido como DVD, do Vasco, é um dos alvos da ação por Reprodução/Vasco da Gama
Atacante atua principalmente pela ponta esquerda por A trajetória de DVD
Foi revelado pelo Vitória e passou por clubes como Cruzeiro, Fortaleza, Internacional e São Paulo antes de chegar ao Vasco por A trajetória de DVD
David Corrêa da Fonseca tem 30 anos e é natural de Serra, no Espírito Santo. Atacante foi revelado pelo Vitória por Divulgação/EC Vitória
David conquistou duas edições da Copa do Brasil por A trajetória de DVD
Pelo Cruzeiro, em 2018, e pelo São Paulo, em 2023 por A trajetória de DVD
Também foi campeão estadual por Vitória, Cruzeiro e Fortaleza. por A trajetória de DVD
A trajetória de DVD por A trajetória de DVD
A trajetória de DVD por A trajetória de DVD
A trajetória de DVD por A trajetória de DVD
A trajetória de DVD por A trajetória de DVD
A trajetória de DVD por A trajetória de DVD
A trajetória de DVD por A trajetória de DVD
No Vasco, o jogador integra o elenco profissional e atua pelos lados do campo, tendo a velocidade como uma de suas características por A trajetória de DVD
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Atacante David Corrêa, conhecido como DVD, do Vasco, é um dos alvos da ação por Reprodução/Vasco da Gama

A investigação faz parte da Operação A Tropa, da Polícia Civil capixaba, e identificou conversas entre David e um amigo de infância investigado por uma tentativa de homicídio em 2024. O atleta foi alvo de busca e apreensão em agosto e, ao depor em setembro, negou envolvimento com tráfico.

A defesa afirma que colabora com a investigação e confia na absolvição. “A gente reforça: zero possibilidade de conexão do David com a criminalidade, facção criminosa, tráfico de drogas. Zero possibilidade", disse o advogado ao portal G1.

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