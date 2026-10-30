NA MIRA DA POLÏCIA

Investigado por suspeita de ligação com o CV, atacante de time da Série A é proibido de sair do país e entrega o passaporte

Ex-Vitória e atualmente no Vasco, DVD teve o documento entregue pelo advogado, que negou crimes

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 12:29

David Corrêa da Fonseca, o DVD Crédito: Reprodução

O atacante David Corrêa da Fonseca, ex-Vitória e atualmente no Vasco, entregou o passaporte à Polícia Civil nesta sexta-feira (30), por determinação da Justiça do Espírito Santo. Mais conhecido como DVD, jogador é investigado por suspeita de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro. A polícia investiga ligação dos suspeitos com o Comando Vermelho, de acordo com a CNN Brasil.

O documento foi levado pelo advogado Silmar Junior à 14ª DP, no Leblon, no Rio. Segundo a defesa, David não compareceu porque estava cansado após o jogo contra o Flamengo, disputado na quinta-feira (29), quando recebeu a intimação.

Além da proibição de deixar o Brasil, o atacante deve comparecer periodicamente à Justiça e não pode manter contato com outros investigados e testemunhas. O descumprimento injustificado pode levar à prisão preventiva, mediante decisão judicial.

A trajetória de DVD 1 de 14

A investigação faz parte da Operação A Tropa, da Polícia Civil capixaba, e identificou conversas entre David e um amigo de infância investigado por uma tentativa de homicídio em 2024. O atleta foi alvo de busca e apreensão em agosto e, ao depor em setembro, negou envolvimento com tráfico.