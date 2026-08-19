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Iron Maiden terá primeira corrida oficial do mundo em São Paulo; veja como participar

Run for Your Lives acontece em 10 de outubro com percurso de 5 km, caminhada e corrida kids no Vale do Anhangabaú

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:16

Iron Maiden terá primeira corrida oficial do mundo em São Paulo; veja como participar
Iron Maiden terá primeira corrida oficial do mundo em São Paulo; veja como participar Crédito: Divulgação

Imagine uma prova que une a corrida de rua com um dos maiores nomes do heavy metal mundial. Essa é a proposta da Run for Your Lives, evento que está com inscrições abertas e que será a primeira corrida do Iron Maiden no mundo. A prova vai acontecer no dia 10 de outubro, no Vale do Anhangabaú, centro histórico de São Paulo.

De acordo com a organização, o evento, que celebra os 50 anos de trajetória da banda britânica, terá corrida noturna com a distância de 5 km, além de caminhada e corrida kids. As inscrições são limitadas e estão abertas na página oficial do evento no site da Ticket Sports.

Iron Maiden terá primeira corrida oficial do mundo em São Paulo; veja como participar

Iron Maiden terá primeira corrida oficial do mundo em São Paulo; veja como participar por Divulgação
Iron Maiden terá primeira corrida oficial do mundo em São Paulo; veja como participar por Divulgação
Iron Maiden terá primeira corrida oficial do mundo em São Paulo; veja como participar por Divulgação
Iron Maiden terá primeira corrida oficial do mundo em São Paulo; veja como participar por Divulgação
Iron Maiden por Divulgação
Iron Maiden por Divulgação
Iron Maiden por Divulgação /John McMurtrie
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Iron Maiden terá primeira corrida oficial do mundo em São Paulo; veja como participar por Divulgação

A ideia é que a Run for Your Lives ofereça uma imersão completa no universo da Donzela de Ferro. Além do percurso temático no coração de São Paulo, casa da icônica Galeria do Rock e palco de apresentações que definiram gerações, o evento esportivo terá kits dos atletas com itens que trazem a identidade visual da banda, incluindo ilustração do icônico mascote, Eddie, desenhado pelo premiado ilustrador brasileiro, Weberson Santiago, e show ao vivo, depois da linha de chegada, com a The Beast Experience, uma das melhores bandas cover de Iron Maiden do mundo.

Os tênis de corrida para treinos de velocidade

Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
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Asics Metaspeed. Desenvolvido para corredores com estilo de passada baseado em cadência, o Metaspeed™ Edge Paris ajuda a aumentar a velocidade por meio do maior número de passadas sem comprometer a eficiência energética. O modelo combina placa de carbono propulsora e a espuma FF Turbo™ Plus, proporcionando leveza, amortecimento responsivo e economia de energia ao longo da corrida. O cabedal Motion Wrap™ 2.0 melhora a respirabilidade e o ajuste, enquanto o solado Asicsgrip™ garante aderência e durabilidade.Preço sugerido: R$ 2.199,99 por Reprodução
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Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
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Asics Magic Speed. Voltado para treinos rápidos e provas, o Magic Speed™ 5 oferece uma passada mais responsiva e eficiente. Cerca de 50g mais leve que a versão anterior do modelo, ele combina as tecnologias FF Leap™ e FF Blast™ Plus na entressola com uma placa de carbono reprojetada, favorecendo impulsão e controle durante a corrida. O drop reduzido e a construção mais baixa ajudam a proporcionar maior estabilidade e sensação de velocidade.Preço sugerido: R$1.399,99 por Divulgação
Asics Magic Speed. Voltado para treinos rápidos e provas, o Magic Speed™ 5 oferece uma passada mais responsiva e eficiente. Cerca de 50g mais leve que a versão anterior do modelo, ele combina as tecnologias FF Leap™ e FF Blast™ Plus na entressola com uma placa de carbono reprojetada, favorecendo impulsão e controle durante a corrida. O drop reduzido e a construção mais baixa ajudam a proporcionar maior estabilidade e sensação de velocidade.Preço sugerido: R$1.399,99 por Divulgação
Asics Megablast. O Megablast™ promete ser um dos modelos mais responsivos da Asics, desenvolvido para oferecer alto retorno de energia em diferentes ritmos e distâncias. A entressola com espuma FF Turbo²™ proporciona sensação leve, elástica e altamente responsiva, enquanto o cabedal em engineered woven mesh amplia a respirabilidade e reduz a necessidade de costuras. O solado Asicsgrip™ contribui para maior aderência em diferentes tipos de terreno.Preço sugerido: R$ 1.999,99 por Divulgação
Asics Megablast. O Megablast™ promete ser um dos modelos mais responsivos da Asics, desenvolvido para oferecer alto retorno de energia em diferentes ritmos e distâncias. A entressola com espuma FF Turbo²™ proporciona sensação leve, elástica e altamente responsiva, enquanto o cabedal em engineered woven mesh amplia a respirabilidade e reduz a necessidade de costuras. O solado Asicsgrip™ contribui para maior aderência em diferentes tipos de terreno.Preço sugerido: R$ 1.999,99 por Divulgação
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Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação

A escolha de São Paulo para receber a primeira corrida temática oficial do Iron Maiden é devido à conexão profunda com o público brasileiro, reconhecido como um dos mais apaixonados pelo grupo. O evento esportivo deve servir, ainda, como a abertura oficial das celebrações que antecedem os shows da banda no Brasil, programadas para a capital paulista, nos dias 25 e 27 de outubro, e em Curitiba, em 28 de outubro.

Confira 33 provas de corrida para fazer em agosto de 2026 na Bahia

2 de agosto: Hoka Speed Run - Salvador. Largada no Jardim de Alah, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/hoka-speed-run-2026-salvador-74308 por Reprodução
2 de agosto: Corrida Hiperideal - Feira de Santana. Largada: Hiperideal Feira de Santana, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-hiperideal-2a-edicao-feira-de-santana-87087 por Reprodução
2 de agosto: Corrida Rústica Eco Parque Arraial d’Ajuda - Porto Seguro. Largada: Eco Parque Arraial d'Ajuda, às 6h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-rustica-eco-parque-arraial-dajuda-vida-sport-2026-86991 por Reprodução
2 de agosto: Turbo Run - Salvador. Largada na Orla de Patamares, às 6h30. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/vi-turborun por Reprodução
2 de agosto: 16ª Corrida da Superação - Ubaíra. Largada no Jenipapo, às 6h30. Mais informações em: https://platoon.com.br/corrida-da-superacao por Reprodução
2 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Juazeiro. Concentração na Praça Santiago Maior (Praça Cordeiro de Miranda, 41 – Centro), às 6h30. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---juazeiro por Reprodução
8 de agosto: Caramelo Run - Capim Grosso. Largada na Praça da Prefeitura, às 17h. Mais informações em: https://platoon.com.br/caramelo-run por Reprodução
9 de agosto: Corrida dos Farmacêuticos - Salvador. Largada: 6h30, no Jardim de Alah. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-dos-farmaceuticos-86339 por Reprodução
9 de agosto: Corrida da Diversidade - Salvador. Largada no Dique do Tororó, às 6h30. Mais informações em: https://ingressosmais.com.br/events/corrida-da-diversidade#/checkout por Reprodução
9 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Feira de Santana. Concentração na Avenida Nóide Cerqueira - Caoa Chery, às 6h30. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---feira-de-santana por Reprodução
9 de agosto: Circuito Pede Run - Senhor do Bonfim. Mais informações em: https://augbcorridas.com.br/evento/pederun-senhor-do-bonfim-2026 por Reprodução
9 de agosto: Santander Track&Field Run Series Shopping Barra - Salvador. Largada: Av. Centenário, 2992 - Chame-Chame, às 5h30. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/run-series/shopping-barra-2026/ por Reprodução
9 de agosto - Corre Fofo Itabuna/Ilhéus - Ilhéus. Largada na Orla de Ilhéus, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corre-fofo-itabuna-ilheus por Reprodução
15 de agosto - Feira Wine Run - Feira de Santana. Largada: Shopping Avenida - Av. Noide Cerqueira, às 17h. Mais informações em: https://www.races.com.br/feirawinerun-2026 por Reprodução
16 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Itabuna. Concentração no Estacionamento da Câmara Municipal, às 7h.  Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---itabuna por Reprodução
16 de agosto - Runpink - Porto Seguro. Largada na Rotatória 2, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/runpink-corrida-and-consciencia-agosto-lilas por Reprodução
16 de agosto: Corrida Apae - Paulo Afonso. Largada no Monumento O Touro e A Sucuri, às 5h30. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/3-corrida-apae-paulo-afonso por Reprodução
16 de agosto: Corrida VaiBem – Etapa Salvador. Largada: Praça de Piatã, Av. Octávio Mangabeira, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-vai-bem-etapa-salvador-87008 por Reprodução
16 de agosto: Porto Saúde Track&Field Experience Running Laboanalise Run - Cruz das Almas. Concentração: Campus UFRB - R. Rui Barbosa, Cruz das Almas, às 6h30. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-233/ por Reprodução
16 de agosto: SmartFit Run - Salvador. Largada: Clube Espanhol, Barra, às 6h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/smart-fit-run-salvador-87088 por Reprodução
16 de agosto: Corrida Cidade Jardim - Amargosa. Largada: Praça do Bosque, às 6h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-cidade-jardim-86962 por Reprodução
16 de agosto: Circuito Petrobras - Salvador. Largada no Jardim de Alah, às 6h30. Mais informações em: https://circuitopetrobras.com.br/etapas/etapa-salvador-ba/ por Reprodução
23 de agosto: Corre Cristão - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corrida-corre-cristo-salvador-2026 por Reprodução
23 de agosto: Desafio Casa Esportiva 15k - Feira de Santana. Largada: Av. Senhor dos Passos, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/desafio-15k-casa-esportiva-2026-85551 por Reprodução
23 de agosto: Conexão Litoral - Circuito Itacimirim- Camaçari. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/conexo-litoral-circuito-itacimirim por Reprodução
23 de agosto: Centauro Desbrava - Salvador. Largada: 6h, no Salvador Shopping. Mais informações em: https://page.ticketsports.com.br/centauro-desbrava-2026-i-salvador-ba/ por Reprodução
30 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Vitória da Conquista. Concentração na Avenida Olívia Flores (em frente ao Boulevard Shopping), às 8h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---vitoria-da-conquista por Reprodução
30 de agosto: Blue Run - Salvador. Mais informações em: https://www.circuitobluerun.com.br/salvador/unica por Reprodução
30 de agosto: Porto Saúde Track&Field Experience Running Corrida do Samba | Recôncavo - Santo Antônio de Jesus. Largada: Av Carlos do Amaral, Benfica, às 6h30. Mais informações: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-236/ por Reprodução
30 de agosto: Mignon Run - Salvador. Largada: Restaurante Mignon, na Graça, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/mignon-run-the-taste por Reprodução
30 de agosto: Meia Maratona AABB - Jequié. Largada: Rua C, Distrito Industrial. Mais informações em: https://www.races.com.br/3a-meia-maratona-aabb-jequie-leo-fibrasol por Reprodução
30 de agosto: Smurfs Run - Salvador. Concentração: 6h, no Salvador Norte Shopping. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/smurfs-run-salvador-norte-shopping-86219 por Reprodução
30 de agosto: Meia Maratona Farol a Farol - Salvador. Largada no Clube Espanhol. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/meia-maratona-farol-a-farol-2026 por Reprodução
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2 de agosto: Hoka Speed Run - Salvador. Largada no Jardim de Alah, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/hoka-speed-run-2026-salvador-74308 por Reprodução

"Realizar a primeira corrida de rua oficial do Iron Maiden no mundo é a realização de um sonho que une minha expertise técnica à paixão pela banda. Estamos preparando uma infraestrutura de alto nível para que o corredor sinta a energia da banda em cada quilômetro do percurso. Será um tributo épico ao Iron Maiden no coração de São Paulo", afirma o CEO da Indice Sports MKT, Gustavo Nogueira.

As provas serão realizadas à noite e passarão por locais icônicos de São Paulo, em um percurso inédito em corridas de rua na capital paulista. Viaduto Santa Efigência, Pátio do Colégio, Teatro Municipal, Viaduto do Chá e Galeria do Rock farão parte do cenário dos corredores. Para os fãs de todas as idades que não querem ficar de fora deste capítulo inédito da história do Iron Maiden, há também a caminhada, com percurso de 2,5 km. Já a corrida kids terá baterias especiais com distâncias adaptadas por faixa etária, garantindo a diversão de toda a família

A Run for Your Lives tem três opções de kit aos atletas e roqueiros com nomenclaturas de clássicos do Iron Maiden. O kit Running Free é composto por sacochila, número de peito e camiseta oficial da prova, fabricada em tecido tecnológico. O kit Killers também inclui boné five panel e pôster oficiais do evento. Já o kit Aces High vem ainda com jaqueta corta-vento exclusiva da prova e dá acesso ao espaço VIP do show. As camisetas têm assinatura da W A Sport, marca oficial das camisas de futebol do Iron Maiden.

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