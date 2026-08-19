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Iron Maiden terá primeira corrida oficial do mundo em São Paulo; veja como participar

Run for Your Lives acontece em 10 de outubro com percurso de 5 km, caminhada e corrida kids no Vale do Anhangabaú

Thais Borges

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:16

Iron Maiden terá primeira corrida oficial do mundo em São Paulo; veja como participar Crédito: Divulgação

Imagine uma prova que une a corrida de rua com um dos maiores nomes do heavy metal mundial. Essa é a proposta da Run for Your Lives, evento que está com inscrições abertas e que será a primeira corrida do Iron Maiden no mundo. A prova vai acontecer no dia 10 de outubro, no Vale do Anhangabaú, centro histórico de São Paulo.

De acordo com a organização, o evento, que celebra os 50 anos de trajetória da banda britânica, terá corrida noturna com a distância de 5 km, além de caminhada e corrida kids. As inscrições são limitadas e estão abertas na página oficial do evento no site da Ticket Sports.

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A ideia é que a Run for Your Lives ofereça uma imersão completa no universo da Donzela de Ferro. Além do percurso temático no coração de São Paulo, casa da icônica Galeria do Rock e palco de apresentações que definiram gerações, o evento esportivo terá kits dos atletas com itens que trazem a identidade visual da banda, incluindo ilustração do icônico mascote, Eddie, desenhado pelo premiado ilustrador brasileiro, Weberson Santiago, e show ao vivo, depois da linha de chegada, com a The Beast Experience, uma das melhores bandas cover de Iron Maiden do mundo.

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A escolha de São Paulo para receber a primeira corrida temática oficial do Iron Maiden é devido à conexão profunda com o público brasileiro, reconhecido como um dos mais apaixonados pelo grupo. O evento esportivo deve servir, ainda, como a abertura oficial das celebrações que antecedem os shows da banda no Brasil, programadas para a capital paulista, nos dias 25 e 27 de outubro, e em Curitiba, em 28 de outubro.

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"Realizar a primeira corrida de rua oficial do Iron Maiden no mundo é a realização de um sonho que une minha expertise técnica à paixão pela banda. Estamos preparando uma infraestrutura de alto nível para que o corredor sinta a energia da banda em cada quilômetro do percurso. Será um tributo épico ao Iron Maiden no coração de São Paulo", afirma o CEO da Indice Sports MKT, Gustavo Nogueira.

As provas serão realizadas à noite e passarão por locais icônicos de São Paulo, em um percurso inédito em corridas de rua na capital paulista. Viaduto Santa Efigência, Pátio do Colégio, Teatro Municipal, Viaduto do Chá e Galeria do Rock farão parte do cenário dos corredores. Para os fãs de todas as idades que não querem ficar de fora deste capítulo inédito da história do Iron Maiden, há também a caminhada, com percurso de 2,5 km. Já a corrida kids terá baterias especiais com distâncias adaptadas por faixa etária, garantindo a diversão de toda a família