Itália confirma Sinner na disputa do tênis na Olimpíada de Paris-2024

Atual número 1 do mundo vai participar tanto da chave de simples quanto de duplas

A Federação Italiana de Tênis confirmou nesta sexta-feira que Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, vai disputar a Olimpíada de Paris-2024 tanto na chave de simples quanto na de duplas. A equipe italiana também terá Jasmine Paolini, vice-campeã de Roland Garros na semana passada.

Com o anúncio, Sinner disputará uma edição dos Jogos Olímpicos pela primeira vez na carreira. Aos 22 anos, ele já soma um título de Grand Slam na carreira, por ter vencido o Aberto da Austrália, em janeiro. E agora buscará uma medalha olímpica no melhor ano de sua carreira até agora, na qual soma 33 vitórias e apenas três derrotas.

Sinner ganhou as manchetes na semana passada ao avançar à semifinal de Roland Garros, quando se garantiu no topo do ranking, desbancando o sérvio Novak Djokovic. Em Paris, ele acabou sendo eliminado pelo espanhol Carlos Alcaraz justamente na semifinal - o tenista da Espanha também confirmou presença na disputa olímpica.