Italo Ferreira tem lesão no joelho e se despede da temporada da WSL

O campeão olímpico Italo Ferreira sofreu uma entorse no joelho e não terá condições de competir no Taiti, em setembro, quando será realizada a última etapa do Circuito Mundial de Surfe antes do WSL Finals, que reúne os cinco primeiros colocados do ranking em uma disputa derradeira pelo título. Ele se lesionou na terça-feira (18), enquanto surfava na repescagem da etapa de J-Bay, na África do Sul.



"O atleta Italo Ferreira sofreu uma entorse no joelho direito durante a bateria desta terça-feira, 18 de julho, na etapa do mundial de surfe disputada em J-Bay, na África do Sul. Italo foi prontamente atendido pela equipe médica local. Posteriormente, o atleta passou por exame de imagem em um hospital da região, onde foi constatada uma contusão no ligamento colateral medial - sem sinais de ruptura", comunicou a assessoria de imprensa do surfista.