Iury Castilho é regularizado e pode estrear pelo Vitória contra a Ponte Preta; veja outro reforço

O ataque do Vitória conta com um reforço para a estreia no returno da Série B do Brasileiro. Recém-contratado, o atacante Iury Castilho teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a entrar em campo diante da Ponte Preta, domingo (30), às 18h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.



A presença do jogador na lista de relacionados para o jogo, no entanto, ainda não foi confirmada pelo técnico Léo Condé. Iury Castilho chegou a Salvador na quinta-feira (27) à noite e irá se apresentar na Toca do Leão nesta sexta-feira (28), quando o elenco rubro-negro fará o penúltimo treinamento antes da partida. O encerramento das atividades será no sábado (29), antes da viagem para Campinas.