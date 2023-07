Jacaré comemora retorno ao Bahia e quase gol contra o São Paulo

O empate entre Bahia e São Paulo , na manhã deste domingo (30), no Morumbi, marcou um retorno importante para o tricolor. Depois de dois meses, Vitor Jacaré voltou a disputar uma partida pelo Esquadrão. O atacante entrou no segundo tempo e chegou a marcar um gol, que foi anulado por impedimento. Após a partida, ele comemorou o retorno.

Jacaré contou ainda que queria marcar o gol para provocar o avô, Seu Antônio, que é torcedor do São Paulo e estava assistindo o jogo pela televisão.

Apesar do empate conquistado fora de casa, o Bahia segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. O time é o 17º colocado, com 15 pontos.