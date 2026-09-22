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Jair Ventura decide futuro após receber sondagem de rival do Vitória na luta contra o rebaixamento

Treinador do Leão da Barra foi consultado pelo Internacional

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:05

Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após demitir o técnico Paulo Pezzolano no último domingo (20), o Internacional segue no mercado em busca de um novo treinador e colocou Jair Ventura entre os candidatos para assumir a equipe. O técnico, no entanto, permanece no comando do Vitória apesar do interesse do clube gaúcho.

A consulta do Internacional por Jair Ventura foi confirmada pelo empresário do treinador, Admilson Cunha, em contato com a Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul. Segundo o agente, o clube gaúcho procurou saber as condições para uma possível saída do técnico do Vitória, mas não chegou a formalizar uma proposta.

O presidente do Vitória, Fábio Mota, também confirmou à ESPN que Jair Ventura permanece no comando da equipe até segunda ordem. O dirigente afirmou ainda que, caso o treinador decida deixar o clube, não haverá impedimento por parte do Vitória, já que o contrato não possui multa rescisória.

“Não tem por que o Inter falar comigo. O Inter tem que convencer Jair Ventura, não é a mim, não. No Vitória só fica quem quer ficar. O contrato não tem multa, não tem nada. Se ele convencer Jair Ventura a sair do projeto daqui e ir para o projeto de lá, ele leva. O Inter tem que falar com o Jair Ventura, não comigo”, afirmou.

Jair Ventura no comando do Vitória

Jair Ventura por EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/ECV
Jair Ventura por Victor Ferreira/ECV
Jair Ventura por Victor Ferreira/ECB
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/ECV
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura  por Victor Ferreira/ECV
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
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Jair Ventura por EC Vitória

“Jair Ventura continua treinador do Vitória até segunda ordem, até ele resolver. Se resolver ir pro Inter, é porque ele deixou de querer estar no Vitória. Ele vai com Deus, entendeu? Aqui não tem isso não, não tem multa, não tem nada. Fica aqui quem quer ficar”, concluiu o mandatário rubro-negro à ESPN.

Completando um ano no comando técnico do Vitória nesta quinta-feira (24) e com contrato válido até 31 de dezembro, Jair Ventura segue à frente da equipe com a missão de evitar o rebaixamento. O Leão ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, quatro a mais que o Grêmio, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, e cinco à frente do próprio Internacional, atual 18º colocado.

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Durante a pausa para a Data Fifa, Jair Ventura terá tempo para preparar a equipe e buscar a retomada das vitórias após o empate com o Mirassol e a derrota para o Cruzeiro nas duas últimas rodadas.

Depois de três dias de folga, o elenco do Vitória se reapresenta nesta quinta-feira (24) e inicia a preparação para o duelo contra a Chapecoense, marcado para o dia 7 de outubro, no Barradão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto isso, o Internacional segue na busca por um novo treinador. Antes de consultar Jair Ventura, o Internacional já havia feito investidas por Luis Zubeldía, Diego Aguirre e Maurício Barbieri, mas não conseguiu avançar nas negociações.

Tags:

Vitória

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