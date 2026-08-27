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Jair Ventura sobe o tom sobre desempenho do Vitória fora de casa: 'Temos que trocar as palavras por atitudes'

Leão da Barra ainda não venceu como visitante no Brasileirão e na Copa do Brasil em 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17:03

Vasco 1x0 Vitória - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
Vasco 1x0 Vitória - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória parece um disco arranhado quando joga fora de casa nesta temporada: quase sempre atua mal e perde. Contra o Vasco, na última quarta-feira (26), em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, a mesma música se repetiu. Mesmo com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, o time teve uma atuação muito abaixo do esperado, perdeu por 1x0 e poderia ter saído de campo com um placar ainda mais elástico.

Sem vencer como visitante na Copa do Brasil e no Brasileirão em 2026, o Vitória soma apenas quatro triunfos, oito empates e 12 derrotas longe de casa no ano, considerando todas as competições. Depois de mais uma partida ruim fora do Barradão, o técnico Jair Ventura voltou a destacar a necessidade de o time mudar seu desempenho como visitante.

“A gente tem que trocar as palavras por atitudes. Não adianta vir aqui repetir as coisas e não entregar a resposta dentro de campo. Nós somos responsáveis por isso, batemos muito na tecla desse jogo, estamos tentando, mas não está sendo suficiente”, afirmou o treinador em coletiva após a partida contra o Vasco.

Veja como foi Vasco 1x0 Vitória, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Vasco 1x0 Vitória - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vasco 1x0 Vitória - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vasco 1x0 Vitória - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vasco 1x0 Vitória - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vasco 1x0 Vitória - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vasco 1x0 Vitória - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vasco 1x0 Vitória - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV
Vasco 1x0 Vitória - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por ANDRÉ FABIANO/ESTADÃO CONTEÚDO
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Vasco 1x0 Vitória - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por Victor Ferreira/ECV

Jair também citou o pouco tempo disponível para preparar a equipe para o confronto com o Cruzmaltino. Foram apenas dois dias de preparação depois da derrota para o Bahia no Ba-Vi do último domingo (23). O cenário se repete agora: o Vitória terá somente dois dias para se preparar para outro compromisso fora de casa, desta vez contra o Atlético-MG, neste sábado (29), às 18h30, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Brasileirão.

“A gente tem que se reinventar mesmo sem treino, não teve treino para esse jogo e não vai ter outra vez. A gente não consegue vencer fora, então eu tenho que falar as mesmas coisas, porque são sempre as mesmas derrotas. Ninguém está satisfeito, mas estou aqui para assumir responsabilidade”, frisou o comandante rubro-negro.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 0x2 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar do momento ruim como visitante, Jair Ventura mantém a confiança no desempenho do Vitória como mandante para buscar a classificação na Copa do Brasil e seguir sem grandes sustos no Campeonato Brasileiro. No mata-mata, o Leão da Barra conseguiu duas viradas marcantes contra Flamengo e Athletico-PR.

Já na Série A, é o quarto melhor mandante, com oito vitórias, um empate e três derrotas em 12 jogos. O desempenho no Barradão ajuda o Vitória a se manter no meio da tabela do Brasileirão. A equipe ocupa a 12ª colocação, com 29 pontos, cinco a mais que o Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

“Vamos continuar tentando, não posso jogar a toalha, isso eu nunca fiz e nunca vou fazer. Não é o que a gente quer. O Galo [Atlético-MG] já foi campeão da Libertadores [em 2013] perdendo todas fora e revertendo. Se tiver que ser campeão assim, eu quero”, projetou.

“Não somos o único time que não venceu fora, tem outras equipes que também não venceram. Mas, diferente dessas equipes, estamos com bastante pontos acima deles. Não é o que a gente quer, temos que tomar conta do nosso time, mas se fosse fácil todo mundo seria campeão. Estamos no meio da tabela, mas não estamos acomodados. Vamos trabalhar, quando tiver treino, para mudar isso”, concluiu o treinador.

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Outro ponto de atenção é a queda de rendimento do Vitória desde o retorno da Data Fifa. O time disputou 10 partidas no período e conquistou apenas três vitórias, um empate e seis derrotas. Até o desempenho como mandante no Brasileirão caiu, com duas vitórias e dois empates nos últimos jogos

Agora, após desembarcar em Belo Horizonte nesta quinta-feira (27), diretamente do Rio de Janeiro, sem retornar a Salvador, o Vitória terá apenas uma sessão de treinamento nesta sexta-feira (28), no CT do Cruzeiro. A preparação será voltada para a tentativa de conquistar a primeira vitória fora de casa no Brasileirão contra o Galo e recuperar a confiança antes da decisão contra o Vasco. O segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil será disputado na próxima quarta-feira (2), no Barradão.

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Vitória

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