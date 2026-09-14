BRASILEIRO

Jair Ventura valoriza resultado contra o Mirassol: 'Se a gente fizer isso contra todos adversários, é Libertadores'

Técnico lamentou ter cedido o 2 a 0 diante do Mirassol, mas destacou os quatro pontos conquistados pelo Rubro-Negro nos dois jogos contra o rival paulista

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:01

Jair Ventura Crédito: Victor Ferreira/ECV

O empate que deixou o Vitória frustrado em Mirassol também serviu para Jair Ventura projetar uma meta ambiciosa no Campeonato Brasileiro. Após o 2 a 2 deste domingo (13), pela 27ª rodada, o técnico afirmou que repetir o aproveitamento obtido diante do adversário paulista seria suficiente para levar o Rubro-Negro à Libertadores.

O Vitória venceu o Mirassol no Barradão e somou um ponto no Maião, apesar de ter aberto 2 a 0 antes de sofrer o empate no segundo tempo. Para Jair, os quatro pontos conquistados nos dois confrontos precisam ser encarados como referência para a sequência da competição.

“Vai ser jogo a jogo. A gente sabe da competição. Foi assim no ano passado. A gente está numa competição muito melhor do que a do ano passado. Nos últimos dois jogos foram quatro pontos. Uma vitória e um empate. Pela circunstância, a gente fica muito triste de não ter conseguido segurar. Fizemos quatro pontos contra o Mirassol, uma vitória em casa e um empate fora. Se a gente fizer isso contra todos os nossos adversários é Libertadores.”

Relembre todos os uniformes do Vitória feitos pela Volt 1 de 16

A declaração veio acompanhada de um lamento pelo resultado em Mirassol. Na avaliação do treinador, a equipe teve as melhores ações no primeiro tempo, construiu a vantagem e chegou a balançar as redes uma terceira vez, em lance posteriormente anulado. Depois do intervalo, porém, o time da casa ganhou espaço e buscou a igualdade.

“A gente começa melhor. Criamos as chances e criamos os gols. A gente faz o terceiro gol, que poderia ser determinante para matar o jogo. Ao invés de isso nos dar força para buscar o terceiro gol, deu força para o nosso adversário. Ele teve méritos no segundo tempo, assim como nós tivemos no primeiro. Foram dois tempos distintos”, analisou.

Jair voltou a relacionar a dificuldade do Vitória como visitante a uma questão psicológica. O time ainda não venceu fora de casa nesta Série A, e o técnico citou também os jogos contra Grêmio e Fluminense para explicar a preocupação.

“Bate muito na questão de jogar fora de casa. Contra o Grêmio, nós fizemos dois bons tempos e era para ser um placar muito mais elástico. A situação já está ficando mental. Assim como foi no Fluminense, quando fizemos 2 a 1 e sofremos o gol no final, aqui foi a mesma coisa. Temos que trabalhar, de alguma maneira, o mental da nossa equipe, que está pesando demais”, argumentou.

“A gente entra praticamente como se o jogo tivesse terminado, e o jogo não terminou. Temos que trabalhar para sair na frente e manter a performance do primeiro tempo”, completou.

O técnico explicou ainda a formação com três zagueiros, escolhida em razão do momento de Brítez e do retorno de Cacá. Sobre Matheuzinho não ter sido utilizado, afirmou que optou por Pochettino pelas características necessárias para o cenário da partida, como recomposição e ataque aos espaços.