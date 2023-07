Jamaica segura empate sem gols com a França no Grupo F da Copa

No jogo que marcou a abertura do Grupo F da Copa do Mundo de futebol feminino (o do Brasil), a França empatou em 0 a 0 com a Jamaica, na manhã deste domingo (23) no Estádio de Futebol de Sydney, na Austrália.



Este resultado acabou sendo interessante para o Brasil, que estreia no Mundial na próxima segunda-feira (24), pois, em caso de vitória por qualquer placar sobre o Panamá, assumirá a liderança da sua chave.



Para as Jamaicanas, o resultado foi histórico, pois com ele conquistaram o seu primeiro ponto em uma edição de Copa do Mundo. O fato negativo para a equipe do caribe foi a expulsão, já no final, de sua grande estrela, a atacante Khadija Shaw, que defende o Manchester United (Inglaterra).