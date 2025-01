DESPEDIDA

Jamal Lewis antecipa saída e deixa o São Paulo após quatro meses: 'Desapontado'

O lateral irlandês deixou o clube por conta de uma cirurgia no tornozelo

Estadão

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 10:30

Jamal pelo São Paulo Crédito: Divulgação I São Paulo FC

Durou apenas quatro meses a passagem do lateral-esquerdo irlandês Jamal Lewis no São Paulo. Contratado para uma posição carente do elenco, o jogador antecipou sua despedida nesta virada de ano por causa da necessidade de cirurgia no tornozelo. Ele tinha vínculo de empréstimo até junho.

Contratado do Newcastle em setembro para período de observação já que Welington foi vendido ao Southampton, no qual se apresentará agora, o jogador não se adaptou e realizou apenas seis partidas sob o comando de Luis Zubeldía, começando apenas três jogos.

Em suas redes sociais, Jamal Lewis confirmou o adeus e mostrou-se triste por não ter podido corresponder às expectativas. "Estou desapontado por não poder continuar minha jornada com o São Paulo FC na próxima temporada. Tenho um problema que me dá muita dor Quan do jogo há muitos meses, exigindo cirurgia e alguns meses de recuperação", explicou o lateral.

"Lamento não ter conseguido mostrar minha gratidão aos fãs para mostrar meu verdadeiro nível em campo. Desejo ao Tricolor tudo de melhor no futuro", completou sua despedida Jamal Lewis, que foi bastante questionado nas poucas vezes em que esteve em campo

Agora a direção são-paulina corre na busca por reposição ao lado esquerdo já que ficou carente de laterais no elenco. Além de Jamal Lewis e Welington, Rafinha, destro, mas que quebrava o galho improvisado no setor, também saiu e acertou com o Coritiba O meia Wellington Rato, que também atua na ala, está em negociações avançadas com o Vitória.