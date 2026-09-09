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James Rodríguez recebe proposta milionária e pode reforçar clube da Série B

Livre desde julho, colombiano de 35 anos prioriza retorno à Europa e negocia contrato com equipe que prevê aumento salarial em caso de acesso à elite

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:54

James Rodríguez Crédito: Divulgação/FIFA

O futuro de James Rodríguez pode estar próximo de ser definido. Livre no mercado desde 1º de julho, quando rescindiu o contrato com o Minnesota United, dos Estados Unidos, o meia colombiano de 35 anos recebeu uma proposta para voltar ao futebol europeu e está em negociações com o Avellino, da Série B italiana.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o clube apresentou ao estafe do jogador uma oferta inicial de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,9 milhões) por uma temporada. O vínculo ainda prevê renovação automática caso o time consiga o acesso à primeira divisão. Em uma eventual segunda temporada, os valores podem chegar a 2 milhões de euros, além de bônus por metas e ajustes relacionados aos direitos de imagem.

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A pedida inicial dos representantes de James é de 1,5 milhão de euros, mas as conversas entre as partes continuam. O presidente do Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, confirmou o interesse no colombiano, enquanto a diretoria do clube também discutiu a possibilidade da contratação com o técnico Alessandro Nesta, campeão mundial pela Itália em 2006.

O Avellino já teria comunicado patrocinadores e a fornecedora de material esportivo sobre a possibilidade de fechar o negócio, diante da repercussão que a chegada do experiente meia provocaria.

Antes da investida do clube italiano, James teve o nome ligado a outras equipes. Houve conversas com a Lazio, além de sondagens de clubes da Turquia e da América do Sul, mas nenhuma das negociações avançou.

Passagem curta pelos Estados Unidos

James deixou o Minnesota United após uma passagem de poucos meses. Contratado no início de 2026, o colombiano disputou somente seis partidas pela equipe na MLS, totalizando 195 minutos em campo e duas assistências.

O acordo com o clube norte-americano tinha como objetivo principal manter o meia em atividade antes da Copa do Mundo de 2026, competição em que ele era uma das principais referências da seleção colombiana.

James foi titular durante a campanha da Colômbia no Mundial e permaneceu em campo até as oitavas de final, quando a equipe foi eliminada pela Suíça nos pênaltis.